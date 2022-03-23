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Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/mariupol-1779560954.html
Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими
Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими - РИА Новости, 23.03.2022
Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими
Украина не считает жителей Мариуполя своими людьми, поэтому националисты прикрываются ими как живым щитом, заявил журналистам главврач городской больницы... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T08:11
2022-03-23T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
новоазовск
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украина не считает жителей Мариуполя своими людьми, поэтому националисты прикрываются ими как живым щитом, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко."Я так понимаю, Российская Федерация, когда планировала эту операцию, имела опыт сирийской операции. А там даже игиловцы (террористическая группировка ИГ* запрещена в России) воспринимали мирное население как свое население. Как своих. Они их выпускали. А потом уже РФ зачищало это все. Украина конкретно город Мариуполь и его жителей не воспринимает как своих. Даже не знаю… Озвучивалось понятие "живой щит". Сказать людям: "Проезжайте", а потом стрелять им в спину? Подлее, наверное, ничего не придумаешь", - сказал Марунченко.По его словам, в больнице две недели назад были в основном люди с пулевыми ранениями."Люди проезжали на машинах или шли пешком, и их расстреливали в спину. Сейчас ситуация меняется... Видимо, люди, которые сидели до трех недель в подвалах, вырываются и попадают к нам. Соответственно, все их хронические заболевания не стали бодрее и лучше от этого. Плюс я так понимаю, что-по прежнему им в спину стреляют снайпера. Их расстреливают из автоматических гранатометов, АГС. И по ним стреляют из различных систем залпового огня и так далее... Сейчас в основном ранения носят осколочный характер", - сказал главврач.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя
"Сказать людям проезжайте а потом стоять им в спину - подлее не придумать. Украина не считает жителей Мариуполя своими" - Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя.
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в мире, мариуполь, украина, новоазовск, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:11 23.03.2022 (обновлено: 09:15 23.03.2022)
 
Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими

Главврач больницы Новоазовска Марунченко: Украина не считает жителей Мариуполя своими

Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украина не считает жителей Мариуполя своими людьми, поэтому националисты прикрываются ими как живым щитом, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко.
"Я так понимаю, Российская Федерация, когда планировала эту операцию, имела опыт сирийской операции. А там даже игиловцы (террористическая группировка ИГ* запрещена в России) воспринимали мирное население как свое население. Как своих. Они их выпускали. А потом уже РФ зачищало это все. Украина конкретно город Мариуполь и его жителей не воспринимает как своих. Даже не знаю… Озвучивалось понятие "живой щит". Сказать людям: "Проезжайте", а потом стрелять им в спину? Подлее, наверное, ничего не придумаешь", - сказал Марунченко.
По его словам, в больнице две недели назад были в основном люди с пулевыми ранениями.
"Люди проезжали на машинах или шли пешком, и их расстреливали в спину. Сейчас ситуация меняется... Видимо, люди, которые сидели до трех недель в подвалах, вырываются и попадают к нам. Соответственно, все их хронические заболевания не стали бодрее и лучше от этого. Плюс я так понимаю, что-по прежнему им в спину стреляют снайпера. Их расстреливают из автоматических гранатометов, АГС. И по ним стреляют из различных систем залпового огня и так далее... Сейчас в основном ранения носят осколочный характер", - сказал главврач.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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