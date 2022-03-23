https://ria.ru/20220323/mariupol-1779560954.html

Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими

Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими - РИА Новости, 23.03.2022

Главврач новоазовской больницы: Украина не считает жителей Мариуполя своими

Украина не считает жителей Мариуполя своими людьми, поэтому националисты прикрываются ими как живым щитом, заявил журналистам главврач городской больницы... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:11

2022-03-23T08:11

2022-03-23T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

новоазовск

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779565044_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ccabec9feb58aa071ae478513ede4cf.jpg

НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украина не считает жителей Мариуполя своими людьми, поэтому националисты прикрываются ими как живым щитом, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко."Я так понимаю, Российская Федерация, когда планировала эту операцию, имела опыт сирийской операции. А там даже игиловцы (террористическая группировка ИГ* запрещена в России) воспринимали мирное население как свое население. Как своих. Они их выпускали. А потом уже РФ зачищало это все. Украина конкретно город Мариуполь и его жителей не воспринимает как своих. Даже не знаю… Озвучивалось понятие "живой щит". Сказать людям: "Проезжайте", а потом стрелять им в спину? Подлее, наверное, ничего не придумаешь", - сказал Марунченко.По его словам, в больнице две недели назад были в основном люди с пулевыми ранениями."Люди проезжали на машинах или шли пешком, и их расстреливали в спину. Сейчас ситуация меняется... Видимо, люди, которые сидели до трех недель в подвалах, вырываются и попадают к нам. Соответственно, все их хронические заболевания не стали бодрее и лучше от этого. Плюс я так понимаю, что-по прежнему им в спину стреляют снайпера. Их расстреливают из автоматических гранатометов, АГС. И по ним стреляют из различных систем залпового огня и так далее... Сейчас в основном ранения носят осколочный характер", - сказал главврач.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

мариуполь

украина

новоазовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя "Сказать людям проезжайте а потом стоять им в спину - подлее не придумать. Украина не считает жителей Мариуполя своими" - Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя. 2022-03-23T08:11 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, украина, новоазовск, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии