https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779578086.html

Предприятия Ленобласти наращивают поддержку своих работников

Предприятия Ленобласти наращивают поддержку своих работников - РИА Новости, 23.03.2022

Предприятия Ленобласти наращивают поддержку своих работников

Промышленные предприятия Ленинградской области усиливают поддержку своих работников в сложный экономический период в виде повышения заработной платы, выплатой... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:39

2022-03-23T10:39

2022-03-23T10:39

ленинградская область

экономика

зарплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Промышленные предприятия Ленинградской области усиливают поддержку своих работников в сложный экономический период в виде повышения заработной платы, выплатой премий, индексацией затрат на льготы и социальный пакет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в числе тех, кто принял решение о повышении зарплат сотрудников - птицефабрика "Роскар" и "Птицефабрика Синявинская".Кроме того, на предприятии "РУСАЛ Бокситогорск" принято решение провести в марте внеочередное повышение заработных плат всех сотрудников."Помимо повышения зарплат и выплат премий компания постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. С апреля здесь будут увеличены дотации на питание сразу на 50%. В целом, на индексацию и социальную поддержку компания дополнительно потратит 6,1 миллиарда рублей до конца года", — отметили в пресс-службе."Выборгский судостроительный завод" запланировал индексацию заработной платы с 1 апреля. В сложившейся экономической ситуации там сохраняются все рабочие места."Кроме того, на территории предприятия работает медико-санитарная часть с высококвалифицированными специалистами, которые оказывают все необходимые и возможные медицинские услуги работникам верфи", — добавили в обладминистрации.На еще одном крупном областном предприятии ― волховском филиале "Апатит" ― группа "ФосАгро" проиндексировала заработные платы работников в феврале.

https://ria.ru/20220321/lenoblast-1779229164.html

https://ria.ru/20220321/investproekty-1779231050.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, зарплаты