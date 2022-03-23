https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779578086.html
Предприятия Ленобласти наращивают поддержку своих работников
Предприятия Ленобласти наращивают поддержку своих работников - РИА Новости, 23.03.2022
Предприятия Ленобласти наращивают поддержку своих работников
Промышленные предприятия Ленинградской области усиливают поддержку своих работников в сложный экономический период в виде повышения заработной платы, выплатой... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:39
2022-03-23T10:39
2022-03-23T10:39
ленинградская область
экономика
зарплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Промышленные предприятия Ленинградской области усиливают поддержку своих работников в сложный экономический период в виде повышения заработной платы, выплатой премий, индексацией затрат на льготы и социальный пакет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в числе тех, кто принял решение о повышении зарплат сотрудников - птицефабрика "Роскар" и "Птицефабрика Синявинская".Кроме того, на предприятии "РУСАЛ Бокситогорск" принято решение провести в марте внеочередное повышение заработных плат всех сотрудников."Помимо повышения зарплат и выплат премий компания постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. С апреля здесь будут увеличены дотации на питание сразу на 50%. В целом, на индексацию и социальную поддержку компания дополнительно потратит 6,1 миллиарда рублей до конца года", — отметили в пресс-службе."Выборгский судостроительный завод" запланировал индексацию заработной платы с 1 апреля. В сложившейся экономической ситуации там сохраняются все рабочие места."Кроме того, на территории предприятия работает медико-санитарная часть с высококвалифицированными специалистами, которые оказывают все необходимые и возможные медицинские услуги работникам верфи", — добавили в обладминистрации.На еще одном крупном областном предприятии ― волховском филиале "Апатит" ― группа "ФосАгро" проиндексировала заработные платы работников в феврале.
https://ria.ru/20220321/lenoblast-1779229164.html
https://ria.ru/20220321/investproekty-1779231050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, зарплаты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Промышленные предприятия Ленинградской области усиливают поддержку своих работников в сложный экономический период в виде повышения заработной платы, выплатой премий, индексацией затрат на льготы и социальный пакет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в числе тех, кто принял решение о повышении зарплат сотрудников - птицефабрика "Роскар" и "Птицефабрика Синявинская".
Кроме того, на предприятии "РУСАЛ
Бокситогорск" принято решение провести в марте внеочередное повышение заработных плат всех сотрудников.
"Помимо повышения зарплат и выплат премий компания постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. С апреля здесь будут увеличены дотации на питание сразу на 50%. В целом, на индексацию и социальную поддержку компания дополнительно потратит 6,1 миллиарда рублей до конца года", — отметили в пресс-службе.
"Выборгский судостроительный завод
" запланировал индексацию заработной платы с 1 апреля. В сложившейся экономической ситуации там сохраняются все рабочие места.
"Кроме того, на территории предприятия работает медико-санитарная часть с высококвалифицированными специалистами, которые оказывают все необходимые и возможные медицинские услуги работникам верфи", — добавили в обладминистрации.
На еще одном крупном областном предприятии ― волховском филиале "Апатит
" ― группа "ФосАгро
" проиндексировала заработные платы работников в феврале.
"Как отмечают в компании, в условиях внешней волатильности это стало важным фактором сохранения социальной защищенности населения и поддержания стабильности в регионах присутствия", — отметили в пресс-службе.