https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779575971.html
В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО
В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО - РИА Новости, 23.03.2022
В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО
В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:29
2022-03-23T10:29
2022-03-23T10:30
ленинградская область
жкх
мусор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки твердых коммунальных отходов, а также состояние точек накопления отходов, сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.По ее словам, Ленобласть сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами."На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", — отметила чиновница.Кузнецова также подчеркнула, что прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование несанкционированных свалок
https://ria.ru/20220318/lenoblast-1778808787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, мусор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки твердых коммунальных отходов, а также состояние точек накопления отходов, сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
По ее словам, Ленобласть сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.
"На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", — отметила чиновница.
Кузнецова также подчеркнула, что прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу
и Ленинградской области совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование несанкционированных свалок