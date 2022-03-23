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В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО - РИА Новости, 23.03.2022
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В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО
В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО - РИА Новости, 23.03.2022
В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО
В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:29
2022-03-23T10:30
ленинградская область
жкх
мусор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки твердых коммунальных отходов, а также состояние точек накопления отходов, сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.По ее словам, Ленобласть сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами."На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", — отметила чиновница.Кузнецова также подчеркнула, что прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование несанкционированных свалок
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жкх, мусор
10:29 23.03.2022 (обновлено: 10:30 23.03.2022)
 

В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздельный сбор мусора
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки твердых коммунальных отходов, а также состояние точек накопления отходов, сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
По ее словам, Ленобласть сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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"На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", — отметила чиновница.
Кузнецова также подчеркнула, что прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование несанкционированных свалок
 
Ленинградская областьЖКХМусор
 
 
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