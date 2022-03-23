https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779575971.html

В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО

В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО - РИА Новости, 23.03.2022

В Ленобласти создают систему цифрового контроля за обращением ТКО

В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:29

2022-03-23T10:29

2022-03-23T10:30

ленинградская область

жкх

мусор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами, которая поможет отследить работу перевозчиков и маршруты перевозки твердых коммунальных отходов, а также состояние точек накопления отходов, сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.По ее словам, Ленобласть сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами."На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", — отметила чиновница.Кузнецова также подчеркнула, что прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование несанкционированных свалок

https://ria.ru/20220318/lenoblast-1778808787.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, мусор