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Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций - РИА Новости, 23.03.2022
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Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций
Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций - РИА Новости, 23.03.2022
Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций
Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:12
2022-03-23T18:32
санкции в отношении россии
экономика
здоровье - общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.Документ стал частью внесенного в Госдуму кабмином второго пакета проектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций. Поправки предлагается внести в законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "Об обращении лекарственных средств" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".В соответствии с законом, в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.Также согласно закону, производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.Помимо этого, предлагается прописать в законе нормы, согласно которым закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО.Закон устанавливает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Также кабмин будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".Кроме этого, федеральные органы госвласти наделяются полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. Сейчас таким полномочием наделены органы государственной власти субъектов РФ.Организации оптовой торговли лекарствами обязаны будут соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров.
https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
https://ria.ru/20220323/preparat-1779562102.html
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санкции в отношении россии, экономика, здоровье - общество, россия, совет федерации рф
18:12 23.03.2022 (обновлено: 18:32 23.03.2022)
 
Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций

Сенаторы одобрили закон об обращении лекарств и медицинских изделий в условиях санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.
Документ стал частью внесенного в Госдуму кабмином второго пакета проектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций. Поправки предлагается внести в законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "Об обращении лекарственных средств" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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В соответствии с законом, в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.
Также согласно закону, производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.
Помимо этого, предлагается прописать в законе нормы, согласно которым закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО.
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Закон устанавливает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Также кабмин будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".
Кроме этого, федеральные органы госвласти наделяются полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. Сейчас таким полномочием наделены органы государственной власти субъектов РФ.
Организации оптовой торговли лекарствами обязаны будут соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров.
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