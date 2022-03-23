https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779715230.html

Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций

Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций - РИА Новости, 23.03.2022

Сенаторы одобрили закон об обращении медикаментов в условиях санкций

Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:12

2022-03-23T18:12

2022-03-23T18:32

санкции в отношении россии

экономика

здоровье - общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.Документ стал частью внесенного в Госдуму кабмином второго пакета проектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций. Поправки предлагается внести в законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "Об обращении лекарственных средств" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".В соответствии с законом, в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.Также согласно закону, производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.Помимо этого, предлагается прописать в законе нормы, согласно которым закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО.Закон устанавливает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Также кабмин будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".Кроме этого, федеральные органы госвласти наделяются полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. Сейчас таким полномочием наделены органы государственной власти субъектов РФ.Организации оптовой торговли лекарствами обязаны будут соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

https://ria.ru/20220323/preparat-1779562102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, здоровье - общество, россия, совет федерации рф