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Лавров 24 марта встретится с главой МККК

Лавров 24 марта встретится с главой МККК - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров 24 марта встретится с главой МККК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта в Москве обсудит с президентом МККК Петером Маурером гуманитарные вопросы на Украине, сообщило российское... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:34

2022-03-23T10:34

2022-03-23T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта в Москве обсудит с президентом МККК Петером Маурером гуманитарные вопросы на Украине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Двадцать третьего-двадцать четвертого марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться в Москве с визитом. На 24 марта запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым", - говорится в заявлении.Министерство сообщило, что программой встречи предусмотрено обсуждение ключевых направлений работы МККК в области гуманитарного реагирования, стороны предметно обсудят вопросы оказания помощи нуждающимся жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также организации и бесперебойного функционирования гуманитарных коридоров."Российская сторона приветствует посреднические усилия Комитета на Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом. Убеждены, что визит Маурера в Москву будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и МККК на этом направлении", - добавил российский МИД.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международный комитет красного креста (мккк)