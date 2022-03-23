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Лавров 24 марта встретится с главой МККК - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/lavrov-1779576908.html
Лавров 24 марта встретится с главой МККК
Лавров 24 марта встретится с главой МККК - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров 24 марта встретится с главой МККК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта в Москве обсудит с президентом МККК Петером Маурером гуманитарные вопросы на Украине, сообщило российское... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:34
2022-03-23T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта в Москве обсудит с президентом МККК Петером Маурером гуманитарные вопросы на Украине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Двадцать третьего-двадцать четвертого марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться в Москве с визитом. На 24 марта запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым", - говорится в заявлении.Министерство сообщило, что программой встречи предусмотрено обсуждение ключевых направлений работы МККК в области гуманитарного реагирования, стороны предметно обсудят вопросы оказания помощи нуждающимся жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также организации и бесперебойного функционирования гуманитарных коридоров."Российская сторона приветствует посреднические усилия Комитета на Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом. Убеждены, что визит Маурера в Москву будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и МККК на этом направлении", - добавил российский МИД.
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международный комитет красного креста (мккк)
10:34 23.03.2022 (обновлено: 10:36 23.03.2022)
 
Лавров 24 марта встретится с главой МККК

Глав МИД Лавров обсудит с главой МККК помощь жителям Украины и организацию гумкоридоров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта в Москве обсудит с президентом МККК Петером Маурером гуманитарные вопросы на Украине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Двадцать третьего-двадцать четвертого марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться в Москве с визитом. На 24 марта запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым", - говорится в заявлении.
Министерство сообщило, что программой встречи предусмотрено обсуждение ключевых направлений работы МККК в области гуманитарного реагирования, стороны предметно обсудят вопросы оказания помощи нуждающимся жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также организации и бесперебойного функционирования гуманитарных коридоров.
"Российская сторона приветствует посреднические усилия Комитета на Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом. Убеждены, что визит Маурера в Москву будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и МККК на этом направлении", - добавил российский МИД.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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