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Официальный курс доллара на четверг составил 103,16 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 103,16 рубля - РИА Новости, 23.03.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 103,16 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, понизился на 91,23 копейки - до 103,1618 рубля, курс евро - на 1,522 рубля, до 113,2613 рубля, РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:45
2022-03-23T17:45
2022-03-23T17:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, понизился на 91,23 копейки - до 103,1618 рубля, курс евро - на 1,522 рубля, до 113,2613 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 103,16 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 103,16 руб, евро — 113,26 рубля