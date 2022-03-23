https://ria.ru/20220323/importozameschenie-1779712762.html

В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления

В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления - РИА Новости, 23.03.2022

В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления

Производственное предприятие "Прамотроник" в городе Ржеве Тверской области реализует проект по импортозамещению отопительных систем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:21

2022-03-23T18:21

2022-03-23T18:21

тверская область

тверская область

игорь руденя

кировская область

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779716612_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_ad84ec136770cd6078494f9275607368.jpg

ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Производственное предприятие "Прамотроник" в городе Ржеве Тверской области реализует проект по импортозамещению отопительных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.Предприятие "Прамотроник" - одно из крупнейших в России по выпуску систем отопления. Ежемесячно предприятие выпускает от 2 до 2,5 тысячи жидкостных и воздушных отопителей для двигателей, салонов и кабин различного транспорта – автобусов, тракторов, грузовиков и другой техники. Готовую продукцию поставляют на крупнейшие заводы России и стран СНГ.Новейшая разработка предприятия - жидкостной отопитель, который можно установить на любую технику. Изделие полностью замещает немецкий аналог. С 2022 года это оборудование в Ржеве начали производить серийно.В настоящее время в компании идёт работа по переводу иностранных комплектующих, которые использовались при производстве отопителей, на альтернативные российские аналоги. В частности, топливная аппаратура из Европы уже заменена на аналог из Ярославской области, немецкие электродвигатели – на оборудование, поставляемое из Кировской области.В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.

https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html

https://ria.ru/20220114/modernizatsiya-1767816166.html

тверская область

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, кировская область, россия, технологии