В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления
© Фото : Правительство Тверской областиПроизводственное предприятие "Прамотроник" в Ржеве реализует проект по импортозамещению
Производственное предприятие "Прамотроник" в Ржеве реализует проект по импортозамещению
ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Производственное предприятие "Прамотроник" в городе Ржеве Тверской области реализует проект по импортозамещению отопительных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Предприятие "Прамотроник" - одно из крупнейших в России по выпуску систем отопления. Ежемесячно предприятие выпускает от 2 до 2,5 тысячи жидкостных и воздушных отопителей для двигателей, салонов и кабин различного транспорта – автобусов, тракторов, грузовиков и другой техники. Готовую продукцию поставляют на крупнейшие заводы России и стран СНГ.
Новейшая разработка предприятия - жидкостной отопитель, который можно установить на любую технику. Изделие полностью замещает немецкий аналог. С 2022 года это оборудование в Ржеве начали производить серийно.
В настоящее время в компании идёт работа по переводу иностранных комплектующих, которые использовались при производстве отопителей, на альтернативные российские аналоги. В частности, топливная аппаратура из Европы уже заменена на аналог из Ярославской области, немецкие электродвигатели – на оборудование, поставляемое из Кировской области.
В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.
"Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.