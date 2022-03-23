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В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления - РИА Новости, 23.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220323/importozameschenie-1779712762.html
В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления
В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления - РИА Новости, 23.03.2022
В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления
Производственное предприятие "Прамотроник" в городе Ржеве Тверской области реализует проект по импортозамещению отопительных систем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:21
2022-03-23T18:21
тверская область
тверская область
игорь руденя
кировская область
россия
технологии
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ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Производственное предприятие "Прамотроник" в городе Ржеве Тверской области реализует проект по импортозамещению отопительных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.Предприятие "Прамотроник" - одно из крупнейших в России по выпуску систем отопления. Ежемесячно предприятие выпускает от 2 до 2,5 тысячи жидкостных и воздушных отопителей для двигателей, салонов и кабин различного транспорта – автобусов, тракторов, грузовиков и другой техники. Готовую продукцию поставляют на крупнейшие заводы России и стран СНГ.Новейшая разработка предприятия - жидкостной отопитель, который можно установить на любую технику. Изделие полностью замещает немецкий аналог. С 2022 года это оборудование в Ржеве начали производить серийно.В настоящее время в компании идёт работа по переводу иностранных комплектующих, которые использовались при производстве отопителей, на альтернативные российские аналоги. В частности, топливная аппаратура из Европы уже заменена на аналог из Ярославской области, немецкие электродвигатели – на оборудование, поставляемое из Кировской области.В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.
https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html
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тверская область, игорь руденя, кировская область, россия, технологии
18:21 23.03.2022
 

В Ржеве Тверской области реализуют проект импортозамещения систем отопления

© Фото : Правительство Тверской областиПроизводственное предприятие "Прамотроник" в Ржеве реализует проект по импортозамещению
Производственное предприятие Прамотроник в Ржеве реализует проект по импортозамещению - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Производственное предприятие "Прамотроник" в Ржеве реализует проект по импортозамещению
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Производственное предприятие "Прамотроник" в городе Ржеве Тверской области реализует проект по импортозамещению отопительных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Предприятие "Прамотроник" - одно из крупнейших в России по выпуску систем отопления. Ежемесячно предприятие выпускает от 2 до 2,5 тысячи жидкостных и воздушных отопителей для двигателей, салонов и кабин различного транспорта – автобусов, тракторов, грузовиков и другой техники. Готовую продукцию поставляют на крупнейшие заводы России и стран СНГ.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 19:16Тверская область
Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса
Новейшая разработка предприятия - жидкостной отопитель, который можно установить на любую технику. Изделие полностью замещает немецкий аналог. С 2022 года это оборудование в Ржеве начали производить серийно.
В настоящее время в компании идёт работа по переводу иностранных комплектующих, которые использовались при производстве отопителей, на альтернативные российские аналоги. В частности, топливная аппаратура из Европы уже заменена на аналог из Ярославской области, немецкие электродвигатели – на оборудование, поставляемое из Кировской области.
В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.
"Главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей Российской Федерации", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 12:19Тверская область
Руденя: достигнуты договоренности о модернизации "Тверьэнерго"
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяКировская областьРоссияТехнологии
 
 
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