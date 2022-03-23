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В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022
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В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса
В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022
В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса
Глава думского комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о расширении... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:36
2022-03-23T20:50
госдума рф
россия
луганская область
донбасс
донецкая народная республика
украина
общество
паспорт
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава думского комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о расширении категорий граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), освобождаемых от госпошлин при получении гражданства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Парламентарий обращает внимание, что сейчас граждане, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с указом президента России от 24 апреля 2019 года №183 освобождены от уплаты госпошлины.В то же время лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы, при обращении в соответствии с указом президента РФ от 29 апреля 2019 года №187 с заявлением о приеме в российское гражданство обязаны оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей. Калашников предлагает освободить данную категорию лиц от уплаты этого госпошлины и, тем самым, выравнять условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство.Помимо этого, законопроект освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. В настоящее время госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание в России иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.
https://ria.ru/20220322/zakonoproekt-1779484279.html
https://ria.ru/20220321/grazhdanstvo-1779186403.html
россия
луганская область
донбасс
донецкая народная республика
украина
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госдума рф, россия, луганская область, донбасс, донецкая народная республика, украина, общество, паспорт, гражданство, кпрф, леонид калашников, снг
19:36 23.03.2022 (обновлено: 20:50 23.03.2022)
 
В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса

В ГД внесли проект о льготах для приехавших из ЛНР и ДНР при получении гражданства России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка сканирует российский паспорт
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сканирует российский паспорт
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава думского комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о расширении категорий граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), освобождаемых от госпошлин при получении гражданства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Парламентарий обращает внимание, что сейчас граждане, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с указом президента России от 24 апреля 2019 года №183 освобождены от уплаты госпошлины.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля
В то же время лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы, при обращении в соответствии с указом президента РФ от 29 апреля 2019 года №187 с заявлением о приеме в российское гражданство обязаны оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей. Калашников предлагает освободить данную категорию лиц от уплаты этого госпошлины и, тем самым, выравнять условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство.
Помимо этого, законопроект освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. В настоящее время госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание в России иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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В ЛДПР предложили упростить процедуру выдачи гражданства России
 
Госдума РФРоссияЛуганская областьДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаОбществоПаспортГражданствоКПРФЛеонид КалашниковСНГ
 
 
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