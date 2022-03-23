https://ria.ru/20220323/grazhdanstvo-1779734779.html

В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса

В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022

В ГД предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса

Глава думского комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о расширении... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:36

2022-03-23T19:36

2022-03-23T20:50

госдума рф

россия

луганская область

донбасс

донецкая народная республика

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общество

паспорт

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава думского комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о расширении категорий граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), освобождаемых от госпошлин при получении гражданства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Парламентарий обращает внимание, что сейчас граждане, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с указом президента России от 24 апреля 2019 года №183 освобождены от уплаты госпошлины.В то же время лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы, при обращении в соответствии с указом президента РФ от 29 апреля 2019 года №187 с заявлением о приеме в российское гражданство обязаны оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей. Калашников предлагает освободить данную категорию лиц от уплаты этого госпошлины и, тем самым, выравнять условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство.Помимо этого, законопроект освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. В настоящее время госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание в России иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.

https://ria.ru/20220322/zakonoproekt-1779484279.html

https://ria.ru/20220321/grazhdanstvo-1779186403.html

россия

луганская область

донбасс

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, луганская область, донбасс, донецкая народная республика, украина, общество, паспорт, гражданство, кпрф, леонид калашников, снг