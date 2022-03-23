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Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов
Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов - РИА Новости, 23.03.2022
Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов
Цены на газ в Европе резко ускорили рост, подскакивали более чем на 20% и достигали 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:02
2022-03-23T16:02
2022-03-23T16:15
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе резко ускорили рост, подскакивали более чем на 20% и достигали 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — пока это ценовой минимум торгов. Котировки с первых часов стабильно росли, а в последние минуты ускорили темпы роста. Пока локальный максимум составляет 1350,7 доллара, что на 20,3% выше расчетной цены вторника — 1123,1 доллара. В целом в последние минуты стоимость растет на 15-20% и превышает 1300 долларов за тысячу убометров.Президент России Владимир Путин в среду заявил на совещании с членами правительства, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Президент поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу действующих контрактов в рубли.ускорили темпы роста, близки к $1250, растут более чем на 10% - ICE
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-03-23T16:02
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PT1M05S
РИА Новости
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экономика, европа, природный газ, видео, россия, газпром, санкции
16:02 23.03.2022 (обновлено: 16:15 23.03.2022)
Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов
Цены на газ в Европе приблизились к 1350 долларов за тысячу кубометров