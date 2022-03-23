https://ria.ru/20220323/gaz-1779662857.html

Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов

Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов - РИА Новости, 23.03.2022

Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов

Цены на газ в Европе резко ускорили рост, подскакивали более чем на 20% и достигали 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:02

2022-03-23T16:02

2022-03-23T16:15

экономика

европа

природный газ

россия

газпром

санкции

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе резко ускорили рост, подскакивали более чем на 20% и достигали 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — пока это ценовой минимум торгов. Котировки с первых часов стабильно росли, а в последние минуты ускорили темпы роста. Пока локальный максимум составляет 1350,7 доллара, что на 20,3% выше расчетной цены вторника — 1123,1 доллара. В целом в последние минуты стоимость растет на 15-20% и превышает 1300 долларов за тысячу убометров.Президент России Владимир Путин в среду заявил на совещании с членами правительства, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Президент поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу действующих контрактов в рубли.ускорили темпы роста, близки к $1250, растут более чем на 10% - ICE

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-23T16:02 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, видео, россия, газпром, санкции