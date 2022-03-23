https://ria.ru/20220323/frantsiya-1779706086.html
Зеленский призвал французские компании покинуть Россию
Зеленский призвал французские компании покинуть Россию - РИА Новости, 23.03.2022
Зеленский призвал французские компании покинуть Россию
Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:44
2022-03-23T17:44
2022-03-23T17:44
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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россия
санкции в отношении россии
санкции
франция
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине."Мир должен поддержать нас санкциями против агрессора. Каждую неделю - новый пакет санкций. Французские компании должны покинуть российский рынок. Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие должны перестать быть спонсорами российской военной машины", - сказал Зеленский в среду, выступая перед французскими депутатами по видеосвязи из Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html
https://ria.ru/20220323/kadyrov-1779642515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский призвал французские компании покинуть Россию
Президент Украины Зеленский призвал французские компании покинуть Россию