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Зеленский призвал французские компании покинуть Россию - РИА Новости, 23.03.2022
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Зеленский призвал французские компании покинуть Россию
Зеленский призвал французские компании покинуть Россию - РИА Новости, 23.03.2022
Зеленский призвал французские компании покинуть Россию
Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:44
2022-03-23T17:44
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
санкции в отношении россии
санкции
франция
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине."Мир должен поддержать нас санкциями против агрессора. Каждую неделю - новый пакет санкций. Французские компании должны покинуть российский рынок. Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие должны перестать быть спонсорами российской военной машины", - сказал Зеленский в среду, выступая перед французскими депутатами по видеосвязи из Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html
https://ria.ru/20220323/kadyrov-1779642515.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, санкции в отношении россии, санкции, франция, украина, бизнес, владимир зеленский, renault s.a, leroy merlin, ашан, вооруженные силы рф, киев
17:44 23.03.2022
 
Зеленский призвал французские компании покинуть Россию

Президент Украины Зеленский призвал французские компании покинуть Россию

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
"Мир должен поддержать нас санкциями против агрессора. Каждую неделю - новый пакет санкций. Французские компании должны покинуть российский рынок. Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие должны перестать быть спонсорами российской военной машины", - сказал Зеленский в среду, выступая перед французскими депутатами по видеосвязи из Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 16:02
На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим Российской Федерации в Грозном - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 14:44
Кадыров предложил Зеленскому работу
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииФранцияУкраинаБизнесВладимир ЗеленскийRenault S.ALeroy MerlinАшанВооруженные силы РФКиев
 
 
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