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ЕК одобрила пакет поддержки для сельхозпроизводителей Евросоюза - РИА Новости, 23.03.2022
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ЕК одобрила пакет поддержки для сельхозпроизводителей Евросоюза
ЕК одобрила пакет поддержки для сельхозпроизводителей Евросоюза - РИА Новости, 23.03.2022
ЕК одобрила пакет поддержки для сельхозпроизводителей Евросоюза
Еврокомиссия одобрила пакет поддержки в размере 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей Евросоюза, наиболее пострадавших из-за ситуации на Украине,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:32
2022-03-23T14:37
экономика
евросоюз
еврокомиссия
европа
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Еврокомиссия одобрила пакет поддержки в размере 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей Евросоюза, наиболее пострадавших из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении Еврокомиссии."Пакет поддержки в размере 500 миллионов евро, в том числе за счет использования антикризисного резерва, для поддержки производителей, наиболее пострадавших от серьезных последствий войны на Украине", - сообщает ЕК о мерах поддержки сельхозсектора Евросоюза.Страны ЕС с помощью этого пакета могли бы оказывать дополнительную финансовую поддержку фермерам, "чтобы внести свой вклад в глобальную продовольственную безопасность", или для борьбы с проблемами на рынке из-за увеличения производственных затрат или торговых ограничений, отмечает ЕК.
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, европа, санкции
14:32 23.03.2022 (обновлено: 14:37 23.03.2022)
 
ЕК одобрила пакет поддержки для сельхозпроизводителей Евросоюза

ЕК одобрила пакет поддержки на 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей Евросоюза

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Еврокомиссия одобрила пакет поддержки в размере 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей Евросоюза, наиболее пострадавших из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Пакет поддержки в размере 500 миллионов евро, в том числе за счет использования антикризисного резерва, для поддержки производителей, наиболее пострадавших от серьезных последствий войны на Украине", - сообщает ЕК о мерах поддержки сельхозсектора Евросоюза.
Страны ЕС с помощью этого пакета могли бы оказывать дополнительную финансовую поддержку фермерам, "чтобы внести свой вклад в глобальную продовольственную безопасность", или для борьбы с проблемами на рынке из-за увеличения производственных затрат или торговых ограничений, отмечает ЕК.
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