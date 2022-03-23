https://ria.ru/20220323/donbass-1779710765.html
Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя
Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя - РИА Новости, 23.03.2022
Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя
Россия пошла на спецоперацию на Украине, только исчерпав все мирные способы решения конфликта в Донбассе, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:55
2022-03-23T17:55
2022-03-23T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
василий небензя
в мире
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оон
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 23 мар - РИА Новости. Россия пошла на спецоперацию на Украине, только исчерпав все мирные способы решения конфликта в Донбассе, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия начала операцию, чтобы прекратить начатую 8 лет назад киевским режимом войну против мирного населения Донбасса, которую Запад старался не замечать."Мы пошли на этот шаг, исчерпав все мирные и дипломатические способы решения конфликта на Донбассе, и только после того, как Киев недвусмысленно неоднократно подтвердил, что не собирается выполнять минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности", - сказал Небензя.Постпред РФ добавил, что РФ пошла на проведение спецоперации только после того, как западные покровители Киева подтвердили, что они не собираются приструнять украинские власти. "Только после того, как президент Зеленский не только подтвердил стремление Украины вступить в НАТО, что является прямой угрозой жизненным интересам нашей страны, но и пригрозил отказаться от безъядерного статуса Украины", - подчеркнул Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/proekt-1779020684.html
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий небензя, в мире, россия, оон, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:55 23.03.2022 (обновлено: 18:10 23.03.2022)
Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: Россия исчерпала все мирные способы урегулирования в Донбассе