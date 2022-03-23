https://ria.ru/20220323/donbass-1779710765.html

Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя

Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя - РИА Новости, 23.03.2022

Россия исчерпала мирные способы урегулирования в Донбассе, заявил Небензя

Россия пошла на спецоперацию на Украине, только исчерпав все мирные способы решения конфликта в Донбассе, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:55

2022-03-23T17:55

2022-03-23T18:10

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василий небензя

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Россия пошла на спецоперацию на Украине, только исчерпав все мирные способы решения конфликта в Донбассе, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия начала операцию, чтобы прекратить начатую 8 лет назад киевским режимом войну против мирного населения Донбасса, которую Запад старался не замечать."Мы пошли на этот шаг, исчерпав все мирные и дипломатические способы решения конфликта на Донбассе, и только после того, как Киев недвусмысленно неоднократно подтвердил, что не собирается выполнять минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности", - сказал Небензя.Постпред РФ добавил, что РФ пошла на проведение спецоперации только после того, как западные покровители Киева подтвердили, что они не собираются приструнять украинские власти. "Только после того, как президент Зеленский не только подтвердил стремление Украины вступить в НАТО, что является прямой угрозой жизненным интересам нашей страны, но и пригрозил отказаться от безъядерного статуса Украины", - подчеркнул Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/proekt-1779020684.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий небензя, в мире, россия, оон, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр