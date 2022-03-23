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Жители района Донецка остались без электричества после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/donbass-1779652948.html
Жители района Донецка остались без электричества после обстрелов ВСУ
Жители района Донецка остались без электричества после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.03.2022
Жители района Донецка остались без электричества после обстрелов ВСУ
Более 30 тысяч абонентов, а также 9 школ и 10 детских садов остались без электричества в одном из районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:32
2022-03-23T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов, а также 9 школ и 10 детских садов остались без электричества в одном из районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск по городу, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 14:09 в результате боевых действий в Донецке обесточена подстанция 110 кВ "Трудовская" и 3 ПС-35 кВ. Без энергоснабжения остались 153 трансформаторных подстанции, 29 котельных, 9 школ, 10 детсадов, 31 000 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в среду было зафиксировано три обстрела Петровского района Донецка, а также обстрел поселка шахты "Трудовская".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
15:32 23.03.2022 (обновлено: 16:04 23.03.2022)
 
Жители района Донецка остались без электричества после обстрелов ВСУ

Более 30 тысяч потребителей лишились света после обстрелов ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов, а также 9 школ и 10 детских садов остались без электричества в одном из районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск по городу, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 14:09 в результате боевых действий в Донецке обесточена подстанция 110 кВ "Трудовская" и 3 ПС-35 кВ. Без энергоснабжения остались 153 трансформаторных подстанции, 29 котельных, 9 школ, 10 детсадов, 31 000 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в среду было зафиксировано три обстрела Петровского района Донецка, а также обстрел поселка шахты "Трудовская".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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