https://ria.ru/20220323/donbass-1779648673.html

Украинские войска за три часа обстреляли три населенных пункта

Украинские войска за три часа обстреляли три населенных пункта - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска за три часа обстреляли три населенных пункта

Украинские войска с 11.00 по 14.10 обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе используя снаряды калибром 120 и 122 мм, сообщает представительство... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:13

2022-03-23T15:13

2022-03-23T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_6f6067457bf857668efaac06843e4fb5.jpg

ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска с 11.00 по 14.10 обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе используя снаряды калибром 120 и 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11.00 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 гранат из СПГ и 58 гранат из АГС; 11.50 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено 2 мины калибром 120 мм; 14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, горловка