https://ria.ru/20220323/donbass-1779631223.html

В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек

В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек - РИА Новости, 23.03.2022

В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек

За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали, сообщило... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:01

2022-03-23T14:01

2022-03-23T14:01

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 34 дня эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб 61 мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 - с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в т.ч. 33 ребенка. За прошедшие сутки ранены 33 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в ДНР заявили, что за 34 дня эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 15 676 боеприпасов, включая 20 ракет из "Точки-У" и 1147 ракет РСЗО "Град". В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточняет представительство. Всего представительство зафиксировало 1328 фактов ведения огня по территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии