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В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/donbass-1779631223.html
В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек
В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек - РИА Новости, 23.03.2022
В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек
За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали, сообщило... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:01
2022-03-23T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 34 дня эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб 61 мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 - с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в т.ч. 33 ребенка. За прошедшие сутки ранены 33 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в ДНР заявили, что за 34 дня эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 15 676 боеприпасов, включая 20 ракет из "Точки-У" и 1147 ракет РСЗО "Град". В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточняет представительство. Всего представительство зафиксировало 1328 фактов ведения огня по территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:01 23.03.2022
 
В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек

Представительство в СЦКК: за 34 дня в ДНР погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 34 дня эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб 61 мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 - с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в т.ч. 33 ребенка. За прошедшие сутки ранены 33 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
Кроме того, в ДНР заявили, что за 34 дня эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 15 676 боеприпасов, включая 20 ракет из "Точки-У" и 1147 ракет РСЗО "Град". В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточняет представительство. Всего представительство зафиксировало 1328 фактов ведения огня по территории ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Люди прощаются возле автобуса во время эвакуации из Горловки в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
"Восемь лет по подвалам": судьбы людей, пострадавших от войны в Донбассе
 
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