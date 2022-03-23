В ДНР за 34 дня погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек
Представительство в СЦКК: за 34 дня в ДНР погиб 61 мирный житель, ранены 414 человек
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. За 34 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погиб 61 мирный житель, 414 пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 34 дня эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб 61 мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 - с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в т.ч. 33 ребенка. За прошедшие сутки ранены 33 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в ДНР заявили, что за 34 дня эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 15 676 боеприпасов, включая 20 ракет из "Точки-У" и 1147 ракет РСЗО "Град". В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточняет представительство. Всего представительство зафиксировало 1328 фактов ведения огня по территории ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.