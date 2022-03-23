13:15 23.03.2022 (обновлено: 14:45 23.03.2022)
Украинские войска за три часа трижды обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска за три часа трижды обстреляли Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за три часа трижды обстреляли прифронтовой город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск)... населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 12.30... населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.10... населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.