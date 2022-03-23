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Украинские войска обстреляли поселок Молочный в Горловке
Украинские войска обстреляли поселок Молочный в Горловке - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска обстреляли поселок Молочный в Горловке
Украинские войска в 11.30 в среду обстреляли поселок Молочный в Горловке в Донецкой народной республике, выпустив 8 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:16
2022-03-23T12:16
2022-03-23T13:16
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 в среду обстреляли поселок Молочный в Горловке в Донецкой народной республике, выпустив 8 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.30 - н.п. Новолуганское – н.п. Горловка (пос. Молочный): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, горловка
12:16 23.03.2022 (обновлено: 13:16 23.03.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Молочный в Горловке
Представительство в СЦКК: ВСУ обстреляли поселок Молочный в ДНР снарядами калибром 122 мм