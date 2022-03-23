https://ria.ru/20220323/donbass-1779587413.html
Войска ДНР освободили 102 населенных пункта
Войска ДНР освободили 102 населенных пункта - РИА Новости, 23.03.2022
Войска ДНР освободили 102 населенных пункта
Военные ДНР освободили уже 102 населенных пункта республики, сообщает в среду штаб ее территориальной обороны. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:18
2022-03-23T11:18
2022-03-23T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Военные ДНР освободили уже 102 населенных пункта республики, сообщает в среду штаб ее территориальной обороны."По состоянию на 23 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР освободила 102 населенных пункта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Во вторник ведомство сообщало, что под контролем войск ДНР находятся 99 населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:18 23.03.2022 (обновлено: 11:22 23.03.2022)
Войска ДНР освободили 102 населенных пункта
Штаб обороны ДНР заявил об освобождении 102 населенных пунктов республики