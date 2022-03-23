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Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе

Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе - РИА Новости, 23.03.2022

Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе

Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:47

2022-03-23T10:47

2022-03-23T11:48

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 28 огневых точек, два танка, три БМП, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы "Букавель-АД". Захвачены четыре танка, одна БМП, три бронированные машины, два комплекта связи тактического звена "Harris", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.В ведомстве также сообщили, что девять военных 54-й механизированной бригады и десять 36-й бригады морской пехоты украинских войск добровольно сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины