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Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/donbass-1779580064.html
Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе
Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе - РИА Новости, 23.03.2022
Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе
Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:47
2022-03-23T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 28 огневых точек, два танка, три БМП, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы "Букавель-АД". Захвачены четыре танка, одна БМП, три бронированные машины, два комплекта связи тактического звена "Harris", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.В ведомстве также сообщили, что девять военных 54-й механизированной бригады и десять 36-й бригады морской пехоты украинских войск добровольно сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
10:47 23.03.2022 (обновлено: 11:48 23.03.2022)
 
Еще 19 украинских военных добровольно сложили оружие в Донбассе

Народная милиция ДНР: 19 военнослужащих 54-й и 36-й украинских бригад сложили оружие

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в Донбассе
Военнослужащий ДНР в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ДНР в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 28 огневых точек, два танка, три БМП, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы "Букавель-АД". Захвачены четыре танка, одна БМП, три бронированные машины, два комплекта связи тактического звена "Harris", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В ведомстве также сообщили, что девять военных 54-й механизированной бригады и десять 36-й бригады морской пехоты украинских войск добровольно сложили оружие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
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