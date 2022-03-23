https://ria.ru/20220323/donbass-1779574829.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, где пострадали 17 человек

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, где пострадали 17 человек - РИА Новости, 23.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, где пострадали 17 человек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, при которых пострадали 17 человек, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:27

2022-03-23T10:27

2022-03-23T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

донбасс

мариуполь

сартана

днр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, при которых пострадали 17 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что при обстрелах украинских силовиков населенных пунктов Сартана и Мариуполь пострадали 17 человек, среди них один ребенок. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницы."Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства обстрелов населенных пунктов ДНР, в результате которых мирные граждане, в том числе ребенок, получили ранения", - говорится в сообщении.Российские следователи будут фиксировать доказательства и устанавливать всех причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донбасс

мариуполь

сартана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, донбасс, мариуполь, сартана, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии