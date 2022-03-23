10:27 23.03.2022 (обновлено: 10:39 23.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, где пострадали 17 человек
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, при которых пострадали 17 человек
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы в ДНР, при которых пострадали 17 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства обстрелов населенных пунктов ДНР, в результате которых мирные граждане, в том числе ребенок, получили ранения", - говорится в сообщении.
Российские следователи будут фиксировать доказательства и устанавливать всех причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.