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В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты "Точка-У" в Енакиево - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/donbass-1779568504.html
В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты "Точка-У" в Енакиево
В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты "Точка-У" в Енакиево - РИА Новости, 23.03.2022
В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты "Точка-У" в Енакиево
Средства ПВО ДНР во вторник вечером перехватили украинскую ракету "Точка-У" в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево, от падения ее обломков пострадал... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:38
2022-03-23T09:42
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донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
енакиево
точка-у
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Средства ПВО ДНР во вторник вечером перехватили украинскую ракету "Точка-У" в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево, от падения ее обломков пострадал мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Средства ПВО перехватили очередную ракету ТРК "Точка-У". Вечером 22 марта в районе посёлка им. Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК "Точка-У", запущенная в направлении гражданской инфраструктуры Республики. От падения обломков ракеты пострадал мирный житель и домостроения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, енакиево, точка-у, вооруженные силы украины, украина
09:38 23.03.2022 (обновлено: 09:42 23.03.2022)
 
В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты "Точка-У" в Енакиево

Штаб обороны: украинскую ракету "Точка-У" перехватили у поселка имени Карла Маркса в ДНР

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У", сбитой в окрестностях Мелитополя
Фрагмент украинской ракеты Точка-У, сбитой в окрестностях Мелитополя
© Министерство обороны РФ
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Средства ПВО ДНР во вторник вечером перехватили украинскую ракету "Точка-У" в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево, от падения ее обломков пострадал мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Средства ПВО перехватили очередную ракету ТРК "Точка-У". Вечером 22 марта в районе посёлка им. Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК "Точка-У", запущенная в направлении гражданской инфраструктуры Республики. От падения обломков ракеты пострадал мирный житель и домостроения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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