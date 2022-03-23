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Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Украинские войска в 08.45 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Михайловка, выпустив шесть снарядов и восемь мин, сообщает представительство... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:10
2022-03-23T09:10
2022-03-23T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 08.45 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Михайловка, выпустив шесть снарядов и восемь мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.45 - н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 08.45 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:10 23.03.2022 (обновлено: 09:16 23.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Михайловке 14 снарядов и мин