https://ria.ru/20220323/donbass-1779562234.html

Украинские войска выпустили по Донецку снаряд калибром 122 мм

Украинские войска выпустили по Донецку снаряд калибром 122 мм - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили по Донецку снаряд калибром 122 мм

Украинские войска в среду утром выпустили 1 снаряд калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:42

2022-03-23T08:42

2022-03-23T08:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 1 снаряд калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 8.05 и производился со стороны населенного пункта Красногоровка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины