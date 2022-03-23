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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Минеральное и Яковлевку в ДНР, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:28

2022-03-23T15:28

2022-03-23T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Минеральное и Яковлевку в ДНР, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.15 ... город Донецк (Кировский район): выпущено восемь выстрелов калибром 120 миллиметров; 15.10 ... населенный пункт Минеральное: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 15.10 ... населенный пункт Яковлевка: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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