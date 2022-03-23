https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.03.2022
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Высылка значительной части российских дипломатических работников из Польши может привести к разрыву дипотношений между странами, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:13
2022-03-23T14:13
2022-03-23T14:13
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польша
россия
госдума рф
адальби шхагошев
посольство россии в польше
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка значительной части российских дипломатических работников из Польши может привести к разрыву дипотношений между странами, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Как добавил парламентарий, если Польша обвиняет дипломатов в шпионаже, то страна должна предоставить серьезные тому доказательства. Политик отметил, что в вопросе ответных мер Россия будет руководствоваться принципом симметрии.Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.
https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, польша, россия, госдума рф, адальби шхагошев, посольство россии в польше
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Депутат ГД Шхагошев: высылка большинства дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений