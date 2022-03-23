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Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.03.2022
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Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.03.2022
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Высылка значительной части российских дипломатических работников из Польши может привести к разрыву дипотношений между странами, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:13
2022-03-23T14:13
политика
польша
россия
госдума рф
адальби шхагошев
посольство россии в польше
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка значительной части российских дипломатических работников из Польши может привести к разрыву дипотношений между странами, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Как добавил парламентарий, если Польша обвиняет дипломатов в шпионаже, то страна должна предоставить серьезные тому доказательства. Политик отметил, что в вопросе ответных мер Россия будет руководствоваться принципом симметрии.Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.
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политика, польша, россия, госдума рф, адальби шхагошев, посольство россии в польше
14:13 23.03.2022
 
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме

Депутат ГД Шхагошев: высылка большинства дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Высылка значительной части российских дипломатических работников из Польши может привести к разрыву дипотношений между странами, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
"Из 60 дипломатов, условно говоря, высылка 40-45 из них тянет на дипломатический разрыв отношений между странами", - подчеркнул депутат.
Как добавил парламентарий, если Польша обвиняет дипломатов в шпионаже, то страна должна предоставить серьезные тому доказательства. Политик отметил, что в вопросе ответных мер Россия будет руководствоваться принципом симметрии.
Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 60 человек.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:35
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
ПолитикаПольшаРоссияГосдума РФАдальби ШхагошевПосольство России в Польше
 
 
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