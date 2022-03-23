https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779612037.html

В Кремле пообещали ответ в случае высылки российских дипломатов из Польши

В Кремле пообещали ответ в случае высылки российских дипломатов из Польши - РИА Новости, 23.03.2022

В Кремле пообещали ответ в случае высылки российских дипломатов из Польши

В Кремле видели и слышали сообщения о возможной высылке дипломатов РФ из Польши, если они соответствуют действительности, то без ответа эти действия не... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:54

2022-03-23T12:54

2022-03-23T12:59

в мире

россия

польша

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле видели и слышали сообщения о возможной высылке дипломатов РФ из Польши, если они соответствуют действительности, то без ответа эти действия не останутся, это продолжение "свободного падения" в отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки."Мы видели и слышали такие сообщения СМИ. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220323/polsha-1779599920.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, польша, дмитрий песков