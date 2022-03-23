https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779606128.html

Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО

Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО

Нет сомнений, что США будут "темнить" и придумывать поводы, чтобы не выдать визы российским дипломатам на конференцию по ДНЯО, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:30

2022-03-23T12:30

2022-03-23T12:30

в мире

сша

россия

сергей лавров

договор о нераспространении ядерного оружия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что США будут "темнить" и придумывать поводы, чтобы не выдать визы российским дипломатам на конференцию по ДНЯО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сказал, что планировалось, что обзорная конференция ДНЯО может пройти в августе в Нью-Йорке, но вопрос повис в воздухе из-за геополитики.По словам Лаврова, Россия запросила у США официального подтверждения того, что Вашингтон выдаст визы всем без исключения членам российской делегации, которые будут направлены на конференцию.Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Она должна была пройти в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. В последний раз ее собирались провести 4-28 января 2022 года.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220225/vezd-1774940559.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, сергей лавров, договор о нераспространении ядерного оружия