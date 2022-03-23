Рейтинг@Mail.ru
Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779606128.html
Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО
Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО
Нет сомнений, что США будут "темнить" и придумывать поводы, чтобы не выдать визы российским дипломатам на конференцию по ДНЯО, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:30
2022-03-23T12:30
в мире
сша
россия
сергей лавров
договор о нераспространении ядерного оружия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597812_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_c6667b27f22600c0eb182377b8482470.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что США будут "темнить" и придумывать поводы, чтобы не выдать визы российским дипломатам на конференцию по ДНЯО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сказал, что планировалось, что обзорная конференция ДНЯО может пройти в августе в Нью-Йорке, но вопрос повис в воздухе из-за геополитики.По словам Лаврова, Россия запросила у США официального подтверждения того, что Вашингтон выдаст визы всем без исключения членам российской делегации, которые будут направлены на конференцию.Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Она должна была пройти в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. В последний раз ее собирались провести 4-28 января 2022 года.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20220225/vezd-1774940559.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597812_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_8348f110093c41b61389a93a5e561efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сергей лавров, договор о нераспространении ядерного оружия
12:30 23.03.2022
 
Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО

Лавров: США будут темнить с выдачей виз российским дипломатам на конференцию по ДНЯО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что США будут "темнить" и придумывать поводы, чтобы не выдать визы российским дипломатам на конференцию по ДНЯО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сказал, что планировалось, что обзорная конференция ДНЯО может пройти в августе в Нью-Йорке, но вопрос повис в воздухе из-за геополитики.
По словам Лаврова, Россия запросила у США официального подтверждения того, что Вашингтон выдаст визы всем без исключения членам российской делегации, которые будут направлены на конференцию.
"Они нам дали бумагу, которая такая, в общем-то не без хитринки, но мы ее приняли. Сейчас вот проверяем их на деле, насколько они будут готовы выполнить обязательства. У меня нет сомнений, что будут опять "темнить", будут пытаться придумать какие-то поводы, по которым они визы не выдадут нашим делегатам", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Она должна была пройти в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. В последний раз ее собирались провести 4-28 января 2022 года.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 06:03
ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровДоговор о нераспространении ядерного оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала