Лавров ожидает, что США будут темнить с выдачей виз на конференцию по ДНЯО
Лавров: США будут темнить с выдачей виз российским дипломатам на конференцию по ДНЯО
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что США будут "темнить" и придумывать поводы, чтобы не выдать визы российским дипломатам на конференцию по ДНЯО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сказал, что планировалось, что обзорная конференция ДНЯО может пройти в августе в Нью-Йорке, но вопрос повис в воздухе из-за геополитики.
"Они нам дали бумагу, которая такая, в общем-то не без хитринки, но мы ее приняли. Сейчас вот проверяем их на деле, насколько они будут готовы выполнить обязательства. У меня нет сомнений, что будут опять "темнить", будут пытаться придумать какие-то поводы, по которым они визы не выдадут нашим делегатам", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Она должна была пройти в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. В последний раз ее собирались провести 4-28 января 2022 года.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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