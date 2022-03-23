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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши - РИА Новости, 23.03.2022
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:53
2022-03-23T11:53
2022-03-23T12:05
политика
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ.Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники написал в среду, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, обвинив в шпионаже. "Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж", - говорится в сообщении.По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 дипломатов.Комментируя РИА Новости сообщения, Захарова указала, что "ответ будет дан соответствующий".
https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
11:53 23.03.2022 (обновлено: 12:05 23.03.2022)
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши
Захарова: Москва в случае высылки дипломатов из Польши даст соответствующий ответ