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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши - РИА Новости, 23.03.2022
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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши - РИА Новости, 23.03.2022
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:53
2022-03-23T12:05
политика
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ.Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники написал в среду, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, обвинив в шпионаже. "Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж", - говорится в сообщении.По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 дипломатов.Комментируя РИА Новости сообщения, Захарова указала, что "ответ будет дан соответствующий".
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политика, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
11:53 23.03.2022 (обновлено: 12:05 23.03.2022)
 
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши

Захарова: Москва в случае высылки дипломатов из Польши даст соответствующий ответ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ.
Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники написал в среду, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, обвинив в шпионаже. "Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж", - говорится в сообщении.
По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 дипломатов.
Комментируя РИА Новости сообщения, Захарова указала, что "ответ будет дан соответствующий".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:35
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
ПолитикаПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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