https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779597878.html

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши - РИА Новости, 23.03.2022

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:53

2022-03-23T11:53

2022-03-23T12:05

политика

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ.Польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники написал в среду, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, обвинив в шпионаже. "Польские власти приняли решение выслать из Польши около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж", - говорится в сообщении.По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 дипломатов.Комментируя РИА Новости сообщения, Захарова указала, что "ответ будет дан соответствующий".

https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html

польша

россия

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Ольга Фомченкова

политика, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия