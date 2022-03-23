https://ria.ru/20220323/blagoustroystvo-1779578964.html
Начата подготовка перед благоустройством улиц около Павелецкого вокзала
Начата подготовка перед благоустройством улиц около Павелецкого вокзала - РИА Новости, 23.03.2022
Начата подготовка перед благоустройством улиц около Павелецкого вокзала
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:05
2022-03-23T11:05
2022-03-23T11:05
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций на Дубининской и Кожевнической улицах. Проводится ремонт водопроводных, канализационных, тепловых сетей, реконструкция участка ливневой системы. В рамках проекта "Чистое небо" воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства.Он отметил, что для горожан организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение транспорта не будут.По словам заммэра, на улицах в районе Павелецкого вокзала установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, в которых пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой. На площади перед кольцевой станцией метро "Новокузнецкая" установят качели для взрослых, которые впервые появились на столичных улицах несколько лет назад и сразу стали популярны у жителей и гостей Москвы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций на Дубининской и Кожевнической улицах. Проводится ремонт водопроводных, канализационных, тепловых сетей, реконструкция участка ливневой системы. В рамках проекта "Чистое небо" воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства.
Он отметил, что для горожан организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение транспорта не будут.
"В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей. За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение, проведем озеленение - высадим взрослые крупномерные деревья и кустарники, обустроим газоны", - подчеркнул Бирюков.
По словам заммэра, на улицах в районе Павелецкого вокзала установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, в которых пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой. На площади перед кольцевой станцией метро "Новокузнецкая" установят качели для взрослых, которые впервые появились на столичных улицах несколько лет назад и сразу стали популярны у жителей и гостей Москвы.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.