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В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779670624.html
В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне
В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне - РИА Новости, 23.03.2022
В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне
Помощь беженцам из Донбасса в России оказывается на высшем уровне, сообщил врио главы представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:22
2022-03-23T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса в России оказывается на высшем уровне, сообщил врио главы представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в РФ Карим Атасси.Делегация УВКБ ООН прибыла в Ростовскую область во вторник. Она провела встречу с властями региона, а в среду посетила несколько пунктов размещения беженцев из Донбасса."Людям оказывается психологическая, материальная поддержка. Все отлажено, организовано на высшем уровне", - сказал Атасси журналистам. Он добавил, что помощь беженцам оказывается как на федеральном, так и на региональном уровнях, и "условия действительно великолепные".Атасси сообщил, что к этому процессу подключились и некоммерческие организации, и обычные жители.
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общество, россия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
16:22 23.03.2022
 
В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне

Представитель УВКБ ООН Атасси: помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса в России оказывается на высшем уровне, сообщил врио главы представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в РФ Карим Атасси.
Делегация УВКБ ООН прибыла в Ростовскую область во вторник. Она провела встречу с властями региона, а в среду посетила несколько пунктов размещения беженцев из Донбасса.
"Людям оказывается психологическая, материальная поддержка. Все отлажено, организовано на высшем уровне", - сказал Атасси журналистам. Он добавил, что помощь беженцам оказывается как на федеральном, так и на региональном уровнях, и "условия действительно великолепные".
Атасси сообщил, что к этому процессу подключились и некоммерческие организации, и обычные жители.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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