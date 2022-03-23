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В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне

В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне - РИА Новости, 23.03.2022

В ООН заявили, что помощь беженцам в России оказывается на высшем уровне

Помощь беженцам из Донбасса в России оказывается на высшем уровне, сообщил врио главы представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:22

2022-03-23T16:22

2022-03-23T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

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оон

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса в России оказывается на высшем уровне, сообщил врио главы представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в РФ Карим Атасси.Делегация УВКБ ООН прибыла в Ростовскую область во вторник. Она провела встречу с властями региона, а в среду посетила несколько пунктов размещения беженцев из Донбасса."Людям оказывается психологическая, материальная поддержка. Все отлажено, организовано на высшем уровне", - сказал Атасси журналистам. Он добавил, что помощь беженцам оказывается как на федеральном, так и на региональном уровнях, и "условия действительно великолепные".Атасси сообщил, что к этому процессу подключились и некоммерческие организации, и обычные жители.

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс