https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779610759.html

В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков

В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022

В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков

Вопросы участия Белоруссии или других стран в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:52

2022-03-23T12:52

2022-03-23T13:12

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы участия Белоруссии или других стран в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли по линии ОДКБ быть задействованы войска других стран в спецоперации.Он также добавил, что о военных планах Белоруссии лучше уточнять у администрации президента данной страны. "Что касается планов Белоруссии, то мы с вами слышали заявления Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220222/odkb-1774237627.html

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html

белоруссия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, одкб, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр