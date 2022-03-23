12:52 23.03.2022 (обновлено: 13:12 23.03.2022)
В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы участия Белоруссии или других стран в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли по линии ОДКБ быть задействованы войска других стран в спецоперации.
Он также добавил, что о военных планах Белоруссии лучше уточнять у администрации президента данной страны. "Что касается планов Белоруссии, то мы с вами слышали заявления Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.