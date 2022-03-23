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В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779610759.html
В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков
В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков
Вопросы участия Белоруссии или других стран в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:52
2022-03-23T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
в мире
одкб
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы участия Белоруссии или других стран в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли по линии ОДКБ быть задействованы войска других стран в спецоперации.Он также добавил, что о военных планах Белоруссии лучше уточнять у администрации президента данной страны. "Что касается планов Белоруссии, то мы с вами слышали заявления Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220222/odkb-1774237627.html
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белоруссия, в мире, одкб, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:52 23.03.2022 (обновлено: 13:12 23.03.2022)
 
В ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: в ОДКБ не обсуждали участие Минска в спецоперации в Донбассе

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы участия Белоруссии или других стран в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли по линии ОДКБ быть задействованы войска других стран в спецоперации.
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Глава МИД Казахстана назвал "невозможным" применение сил ОДКБ в ЛНР и ДНР
Он также добавил, что о военных планах Белоруссии лучше уточнять у администрации президента данной страны. "Что касается планов Белоруссии, то мы с вами слышали заявления Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 14:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияВ миреОДКБРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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