https://ria.ru/20220323/bastrykin-1779737438.html
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области - РИА Новости, 23.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:57
2022-03-23T19:57
2022-03-23T19:57
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр бастрыкин
вячеслав гладков
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, установить всех виновных, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, вячеслав гладков, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), украина
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области