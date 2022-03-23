https://ria.ru/20220323/bastrykin-1779737438.html

Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области

Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области - РИА Новости, 23.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:57

2022-03-23T19:57

2022-03-23T19:57

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

александр бастрыкин

вячеслав гладков

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, установить всех виновных, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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белгородская область

украина

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Севастиан Котов

происшествия, александр бастрыкин, вячеслав гладков, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), украина