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Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/bastrykin-1779737438.html
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области - РИА Новости, 23.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:57
2022-03-23T19:57
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр бастрыкин
вячеслав гладков
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, установить всех виновных, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.
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происшествия, александр бастрыкин, вячеслав гладков, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), украина
19:57 23.03.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Белгородской области

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, установить всех виновных, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияАлександр БастрыкинВячеслав ГладковРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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