https://ria.ru/20220323/aviakatastrofa-1779609987.html

В Китае рассказали о погоде в момент крушения Boeing 737

В Китае рассказали о погоде в момент крушения Boeing 737 - РИА Новости, 23.03.2022

В Китае рассказали о погоде в момент крушения Boeing 737

В момент крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая не было опасных погодных явлений, передает Центральное... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:49

2022-03-23T12:49

2022-03-23T13:31

в мире

китай

boeing 737

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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. В момент крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая не было опасных погодных явлений, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что техническое обслуживание самолета проводилось строго в соответствии с планом."У всех трех пилотов были действующие лицензии пилотов и свидетельства о состоянии здоровья, состояние здоровья пилотов было хорошим, они имели обширный летный опыт, все это соответствовало необходимым требованиям", - передает телеканал."Перед взлетом самолет выполнил нормы технического обслуживания и соответствовал требованиям летной годности", - сообщил телеканал.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, boeing 737