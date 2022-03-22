https://ria.ru/20220322/zaderzhanie-1779417831.html

На Украине задержали восемь подозреваемых в сотрудничестве с Россией

На Украине задержали восемь подозреваемых в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 22.03.2022

На Украине задержали восемь подозреваемых в сотрудничестве с Россией

МВД Украины заявляет о задержании восьми человек в Днепропетровской области по подозрению в сотрудничестве с РФ. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:17

2022-03-22T12:17

2022-03-22T12:17

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владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МВД Украины заявляет о задержании восьми человек в Днепропетровской области по подозрению в сотрудничестве с РФ."В Днепропетровской области задержаны восемь подозрительных лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором. В частности, возле моста в Самарском районе правоохранители остановили автомобиль, который резко изменил направление движения и пытался скрыться от полиции. В ходе проверки у водителя в мобильном телефоне обнаружили многочисленные чаты с гражданами России, а при себе он имел около 200 тысяч гривен. На все вопросы полицейских мужчина отвечал неуверенно и сбивчиво", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Добавляется, что другие задержанные при себе имели карту территории с отметками, фото и видео улиц города с обозначением заводов и стратегических объектов, переписку в мессенджерах о количестве блокпостов и их местоположении. По предварительной информации, один из мужчин в конце декабря приехал из Москвы и поселился в Днепропетровской области."Все задержанные были переданы Службе безопасности Украины. Полицейские продолжают работать в сверхсложных условиях военного положения и защищать украинский народ", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779398957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, вооруженные силы рф