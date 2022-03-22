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Столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 22.03.2022
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Столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью
Столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 22.03.2022
Столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью
Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной мощностью электродепо "Владыкино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам во вторник РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:25
2022-03-22T09:25
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной мощностью электродепо "Владыкино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Завершены строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительной мощностью электродепо "Владыкино", обслуживающего Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. Это сделано в связи с расширением депо, на территории которого два здания реконструируются и будут построены еще шесть", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для электроснабжения объекта энергетики проложили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью восемь километров, в том числе с помощью метода горизонтально-направленного бурения."Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Общая присоединенная мощность составила свыше 1,3 МВт", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что электродепо обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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городское хозяйство москвы, московский метрополитен, общество, москва
09:25 22.03.2022
 
Столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью

Бирюков: столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектродепо "Владыкино"
Электродепо Владыкино - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электродепо "Владыкино"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной мощностью электродепо "Владыкино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Завершены строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительной мощностью электродепо "Владыкино", обслуживающего Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. Это сделано в связи с расширением депо, на территории которого два здания реконструируются и будут построены еще шесть", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что для электроснабжения объекта энергетики проложили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью восемь километров, в том числе с помощью метода горизонтально-направленного бурения.
"Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Общая присоединенная мощность составила свыше 1,3 МВт", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что электродепо обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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