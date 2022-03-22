https://ria.ru/20220322/ugol-1779462320.html
Глава Приамурья поручил создать резерв калорийного угля в регионе
Глава Приамурья поручил создать резерв калорийного угля в регионе - РИА Новости, 22.03.2022
Глава Приамурья поручил создать резерв калорийного угля в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно создать резерв калорийного угля, чтобы обезопасить жителей от проблем в случаях перебоев... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:29
2022-03-22T15:29
2022-03-22T15:29
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно создать резерв калорийного угля, чтобы обезопасить жителей от проблем в случаях перебоев с топливом на отдельных предприятиях.Как в регионе проходит отопительный сезон 2021-2022, обсудили на заседании правительства области. По словам министра ЖКХ области Алексея Тарасова, на севере области до наступления весенней распутицы традиционно ведется активный завоз топлива на склады.Правительство Приамурья сообщает, что "министр поднял тему поставок низкокалорийного угля в отдельные районы", в результате чего были случаи снижения температурных режимов. Проблемы решались с помощью завоза топлива с других территорий."Нужно создать областной резерв калорийного угля, чтобы обезопасить жителей от проблем в случаях перебоев с топливом на отдельных предприятиях. Такой механизм работы уже применяло минЖКХ области. В предстоящем отопительном периоде также стоит организовать эту работу, главное, чтобы люди не испытывали неудобств с отоплением. Помимо этого, теплоснабжающим организациям нужно наращивать темпы завоза топлива в северные территории области до начала весенней распутицы. Обеспечение углем и дровами жителей населенных пунктов имеет стратегический характер", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
https://ria.ru/20220321/dvory-1779301507.html
https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил создать резерв калорийного угля в регионе
Глава Приамурья Орлов поручил создать резерв калорийного угля в регионе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил
, что в регионе нужно создать резерв калорийного угля, чтобы обезопасить жителей от проблем в случаях перебоев с топливом на отдельных предприятиях.
Как в регионе проходит отопительный сезон 2021-2022, обсудили на заседании правительства области. По словам министра ЖКХ области Алексея Тарасова, на севере области до наступления весенней распутицы традиционно ведется активный завоз топлива на склады.
Правительство Приамурья сообщает, что "министр поднял тему поставок низкокалорийного угля в отдельные районы", в результате чего были случаи снижения температурных режимов. Проблемы решались с помощью завоза топлива с других территорий.
"Нужно создать областной резерв калорийного угля, чтобы обезопасить жителей от проблем в случаях перебоев с топливом на отдельных предприятиях. Такой механизм работы уже применяло минЖКХ области. В предстоящем отопительном периоде также стоит организовать эту работу, главное, чтобы люди не испытывали неудобств с отоплением. Помимо этого, теплоснабжающим организациям нужно наращивать темпы завоза топлива в северные территории области до начала весенней распутицы. Обеспечение углем и дровами жителей населенных пунктов имеет стратегический характер", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.