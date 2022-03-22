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Эксперт предложил возить российских туристов в Турцию на поезде - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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Эксперт предложил возить российских туристов в Турцию на поезде
Эксперт предложил возить российских туристов в Турцию на поезде - РИА Новости, 22.03.2022
Эксперт предложил возить российских туристов в Турцию на поезде
Эксперт предложил организовать чартерные поезда из России в Турцию, так как из-за санкционного давления отечественные авиакомпании сейчас фактически лишены... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:20
2022-03-22T16:20
туризм
туризм
новости - туризм
россия
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баку
краснодар
минеральные воды
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эксперт предложил организовать чартерные поезда из России в Турцию, так как из-за санкционного давления отечественные авиакомпании сейчас фактически лишены возможности выполнять международные рейсы, сообщает TourDom.ru.Он пояснил, что пассажирский железнодорожный состав мог бы, например, отправляться из Ростова-на-Дону и следовать через Краснодар, Минеральные Воды, Махачкалу, Баку, далее в Турцию до Измира и Стамбула. Консолидаторами должны выступить туроператоры, готовые выкупать для своих туристов места в вагонах.По словам Алексана Мкртчяна, он уже обсуждал эту тему с руководителями двух крупных поставщиков туруслуг, и те отреагировали позитивно.Правда, эксперт уточнил, что есть серьезное препятствие – железнодорожное сообщение на сегодня возможно лишь с одним соседним государством – Беларусью, сухопутная граница с которой недавно открылась. По словам Алексана Мкртчяна, Альянс туристических агентств (АТА) подготовил письмо в Ростуризм, где обращает внимание на проблему и выступает с инициативой как можно скорее открыть все сухопутные рубежи России. Кроме того, организация чартерных поездов требует согласования с властями Турции. Однако Алексан Мкртчян уверен, что сложностей с этим возникнуть не должно: "Турецкие власти заинтересованы в российских туристах и пойдут навстречу. Лишь бы курорты не пустовали в летнем сезоне".Сколько будет идти чартерный поезд, сказать сложно. Если ехать из Ростова-на-Дону в Измир через Баку на личном транспорте, нужно преодолеть 2500 километров. Эксперты сравнили этот маршрут с дорогой на поезде до Ниццы, который ходил до пандемии. Расстояние 2888 километров он преодолевал за двое суток и два часа и делал 27 остановок. Билеты в купе второго класса по групповому тарифу (при покупке для шести и более пассажиров) предлагались от 150 евро, в первый класс – от 225 евро.
https://ria.ru/20220321/poezda-1779258169.html
https://ria.ru/20220321/turtsiya-1779280391.html
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туризм, новости - туризм, россия, азербайджан, баку, краснодар, минеральные воды, махачкала, турция, измир, стамбул, куда поехать, поезда
16:20 22.03.2022
 
Эксперт предложил возить российских туристов в Турцию на поезде

В компаниях обсуждают возможность доставлять туристов из России в Турцию на поезде

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ поезде дальнего следования
В поезде дальнего следования - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эксперт предложил организовать чартерные поезда из России в Турцию, так как из-за санкционного давления отечественные авиакомпании сейчас фактически лишены возможности выполнять международные рейсы, сообщает TourDom.ru.
"Почему бы не организовать чартерные поезда с юга России через Дагестан и Азербайджан в Турцию?" – делится идеей в телеграм-канале "Крыша ТурДома" руководитель сети турагентств "Розовый слон", член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
Он пояснил, что пассажирский железнодорожный состав мог бы, например, отправляться из Ростова-на-Дону и следовать через Краснодар, Минеральные Воды, Махачкалу, Баку, далее в Турцию до Измира и Стамбула. Консолидаторами должны выступить туроператоры, готовые выкупать для своих туристов места в вагонах.
По словам Алексана Мкртчяна, он уже обсуждал эту тему с руководителями двух крупных поставщиков туруслуг, и те отреагировали позитивно.

"Это будет относительно недорого, а главное – надежно. В отличие от самолетов, никто арестовывать поезда не станет", – уверен специалист. По его словам, время в пути не должно стать препятствием. "Люди же едут по железной дороге из Новосибирска в Сочи или Крым, это тоже не одни сутки", - сказал он.

Правда, эксперт уточнил, что есть серьезное препятствие – железнодорожное сообщение на сегодня возможно лишь с одним соседним государством – Беларусью, сухопутная граница с которой недавно открылась.
По словам Алексана Мкртчяна, Альянс туристических агентств (АТА) подготовил письмо в Ростуризм, где обращает внимание на проблему и выступает с инициативой как можно скорее открыть все сухопутные рубежи России.
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Кроме того, организация чартерных поездов требует согласования с властями Турции. Однако Алексан Мкртчян уверен, что сложностей с этим возникнуть не должно: "Турецкие власти заинтересованы в российских туристах и пойдут навстречу. Лишь бы курорты не пустовали в летнем сезоне".
Сколько будет идти чартерный поезд, сказать сложно. Если ехать из Ростова-на-Дону в Измир через Баку на личном транспорте, нужно преодолеть 2500 километров. Эксперты сравнили этот маршрут с дорогой на поезде до Ниццы, который ходил до пандемии. Расстояние 2888 километров он преодолевал за двое суток и два часа и делал 27 остановок. Билеты в купе второго класса по групповому тарифу (при покупке для шести и более пассажиров) предлагались от 150 евро, в первый класс – от 225 евро.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияАзербайджанБакуКраснодарМинеральные ВодыМахачкалаТурцияИзмирСтамбулкуда поехатьпоезда
 
 
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