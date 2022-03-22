https://ria.ru/20220322/spetsoperaitsya-1779526377.html

ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине

ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине

Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о признании участников спецоперации в Украине ветеранами в первом чтении на заседании в среду, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:34

2022-03-22T20:34

2022-03-22T20:34

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

луганская народная республика

госдума рф

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

россия

единая россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о признании участников спецоперации в Украине ветеранами в первом чтении на заседании в среду, сообщил РИА Новости зампред комитета по обороне Андрей Красов."Запланирован на завтра в первом чтении", - ответил политик на соответствующий вопрос.Ранее во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/rassledovanie-1779467483.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, единая россия, ситуация в днр и лнр, общество