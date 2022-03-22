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ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/spetsoperaitsya-1779526377.html
ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине
ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине
Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о признании участников спецоперации в Украине ветеранами в первом чтении на заседании в среду, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:34
2022-03-22T20:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
луганская народная республика
госдума рф
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
единая россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о признании участников спецоперации в Украине ветеранами в первом чтении на заседании в среду, сообщил РИА Новости зампред комитета по обороне Андрей Красов."Запланирован на завтра в первом чтении", - ответил политик на соответствующий вопрос.Ранее во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/rassledovanie-1779467483.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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владимир путин, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, единая россия, ситуация в днр и лнр, общество
20:34 22.03.2022
 
ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине

Депутат Краснов: ГД планирует рассмотреть проект о ветеранах операции на Украине в среду

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы
Флаг над зданием Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о признании участников спецоперации в Украине ветеранами в первом чтении на заседании в среду, сообщил РИА Новости зампред комитета по обороне Андрей Красов.
"Запланирован на завтра в первом чтении", - ответил политик на соответствующий вопрос.
Ранее во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 15:52
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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