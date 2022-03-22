ГД назначила дату рассмотрения проекта о ветеранах спецоперации на Украине
Депутат Краснов: ГД планирует рассмотреть проект о ветеранах операции на Украине в среду
Флаг над зданием Государственной Думы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о признании участников спецоперации в Украине ветеранами в первом чтении на заседании в среду, сообщил РИА Новости зампред комитета по обороне Андрей Красов.
"Запланирован на завтра в первом чтении", - ответил политик на соответствующий вопрос.
Ранее во вторник группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.