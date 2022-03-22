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Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 23.03.2022
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Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном
Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 23.03.2022
Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном
Сотрудничество Татарстана и Узбекистана активно развивается, несмотря на санкции Запада против России, заявил РИА Новости во вторник помощник президента РТ по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T17:35
2022-03-23T11:46
республика татарстан
ташкент
узбекистан
казанский вертолетный завод
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. Сотрудничество Татарстана и Узбекистана активно развивается, несмотря на санкции Запада против России, заявил РИА Новости во вторник помощник президента РТ по авиакомплексу и машиностроению Равиль Зарипов.В Ташкенте 22 марта состоялся круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничества Узбекистана и Татарстана в рамках предстоящего визита в эту центральноазиатскую республику президента РТ Рустама Минниханова."В любом случае определенные трудности возникают. Прежде всего, это связано с проведением финансовых операций. Но, тем не менее, эта работа у нас не останавливается, мы работаем", - сказал Зарипов, отвечая на вопрос о влиянии на двустороннее сотрудничество санкций Запада против РФ.Помощник президента Татарстана отметил, что прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а также взаимодействие в IT-сфере.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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ташкент, узбекистан, казанский вертолетный завод, рустам минниханов
17:35 22.03.2022 (обновлено: 11:46 23.03.2022)
 

Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном

© Фото : правительство республики ТатарстанЗаместитель премьер-министра республики Татарстан Роман Шайхутдинов во время встречи с представителями Узбекистана в Ташкенте
Заместитель премьер-министра республики Татарстан Роман Шайхутдинов во время встречи с представителями Узбекистана в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : правительство республики Татарстан
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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. Сотрудничество Татарстана и Узбекистана активно развивается, несмотря на санкции Запада против России, заявил РИА Новости во вторник помощник президента РТ по авиакомплексу и машиностроению Равиль Зарипов.
В Ташкенте 22 марта состоялся круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничества Узбекистана и Татарстана в рамках предстоящего визита в эту центральноазиатскую республику президента РТ Рустама Минниханова.
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"В любом случае определенные трудности возникают. Прежде всего, это связано с проведением финансовых операций. Но, тем не менее, эта работа у нас не останавливается, мы работаем", - сказал Зарипов, отвечая на вопрос о влиянии на двустороннее сотрудничество санкций Запада против РФ.
Помощник президента Татарстана отметил, что прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а также взаимодействие в IT-сфере.
"Платежи идут, поставки оборудования, может быть, времени это больше занимает в календарном плане. А, с другой стороны, мы здесь находим понимание и уже подготовлены новые соглашения, в ближайшее время, я думаю, мы их подпишем", - добавил помощник президента РТ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
 
Республика ТатарстанТашкентУзбекистанКазанский вертолетный заводРустам Минниханов
 
 
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