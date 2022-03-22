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В США пожаловались на "беспардонность" КНР в вопросе антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2022
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В США пожаловались на "беспардонность" КНР в вопросе антироссийских санкций
В США пожаловались на "беспардонность" КНР в вопросе антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2022
В США пожаловались на "беспардонность" КНР в вопросе антироссийских санкций
Китай "беспардонно" игнорирует введенные Западом антироссийские санкции, при этом ясно то, что Пекин не заинтересован в свертывании своих активных торговых... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:55
2022-03-22T02:55
в мире
си цзиньпин
джо байден
россия
сша
нато
китай
украина
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Китай "беспардонно" игнорирует введенные Западом антироссийские санкции, при этом ясно то, что Пекин не заинтересован в свертывании своих активных торговых отношений с Россией, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.По его мнению, такое положение вещей показывает, какими опасностями чревата западная кампания максимального давления на Москву. "Беспрецедентный санкционный режим Вашингтона, а также его бесцеремонные угрозы наказать те страны, которые, как ему кажется, помогают России, могут спровоцировать частичный раскол мира на два экономических блока. Такое развитие событий в конечном итоге ослабит Запад и придаст смелости его врагам", - считает автор статьи.Как пишет Эпископос, на прошедших в пятницу переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина от американского лидера ждали заявлений о том, что Пекин заплатит большую цену за поддержку российской операции на Украине. При этом в китайской расшифровке беседы эта тема вообще не упоминается, отмечает он."Китай не стал вместе с Западом осуждать Россию за ее действия на Украине. Пекин в своих заявлениях призывает стороны как можно скорее урегулировать конфликт посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва", - указывает автор.При этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркивал, что ответственность за кризис несет не Россия, а Запад, а Пекин не потерпит никакого давления со стороны Вашингтона из-за Украины.По словам обозревателя NI, ясно то, что Китай не заинтересован в свертывании своих активных торгово-инвестиционных отношений с Россией. Так, в феврале Москва и Пекин подписали соглашение о поставках нефти и газа сроком на 30 лет на общую сумму 117,5 миллиарда долларов.Кроме того, американские СМИ ранее сообщали, что Саудовская Аравия задумалась о переходе в расчетах с Китаем с доллара на юань, напоминает Эпископос. "Это станет самым мощным в современной истории ударом по нефтедоллару. Возможно даже, это положит конец тридцатилетнему периоду финансовой гегемонии США и подорвет один из самых устойчивых источников продолжительного американского благосостояния", - резюмирует он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/kitay-1779196317.html
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в мире, си цзиньпин, джо байден, россия, сша, нато, китай, украина
02:55 22.03.2022
 
В США пожаловались на "беспардонность" КНР в вопросе антироссийских санкций

NI: Китай "беспардонно" игнорирует антироссийские санкции несмотря на давление США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Китай "беспардонно" игнорирует введенные Западом антироссийские санкции, при этом ясно то, что Пекин не заинтересован в свертывании своих активных торговых отношений с Россией, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.
По его мнению, такое положение вещей показывает, какими опасностями чревата западная кампания максимального давления на Москву. "Беспрецедентный санкционный режим Вашингтона, а также его бесцеремонные угрозы наказать те страны, которые, как ему кажется, помогают России, могут спровоцировать частичный раскол мира на два экономических блока. Такое развитие событий в конечном итоге ослабит Запад и придаст смелости его врагам", - считает автор статьи.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 06:43
СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией
Как пишет Эпископос, на прошедших в пятницу переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина от американского лидера ждали заявлений о том, что Пекин заплатит большую цену за поддержку российской операции на Украине. При этом в китайской расшифровке беседы эта тема вообще не упоминается, отмечает он.
"Китай не стал вместе с Западом осуждать Россию за ее действия на Украине. Пекин в своих заявлениях призывает стороны как можно скорее урегулировать конфликт посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва", - указывает автор.
При этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркивал, что ответственность за кризис несет не Россия, а Запад, а Пекин не потерпит никакого давления со стороны Вашингтона из-за Украины.
По словам обозревателя NI, ясно то, что Китай не заинтересован в свертывании своих активных торгово-инвестиционных отношений с Россией. Так, в феврале Москва и Пекин подписали соглашение о поставках нефти и газа сроком на 30 лет на общую сумму 117,5 миллиарда долларов.
Кроме того, американские СМИ ранее сообщали, что Саудовская Аравия задумалась о переходе в расчетах с Китаем с доллара на юань, напоминает Эпископос. "Это станет самым мощным в современной истории ударом по нефтедоллару. Возможно даже, это положит конец тридцатилетнему периоду финансовой гегемонии США и подорвет один из самых устойчивых источников продолжительного американского благосостояния", - резюмирует он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:50
Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России
 
В миреСи ЦзиньпинДжо БайденРоссияСШАНАТОКитайУкраина
 
 
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