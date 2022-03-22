https://ria.ru/20220322/safronov-1779411591.html

Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля

Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля - РИА Новости, 22.03.2022

Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля

Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:47

2022-03-22T11:47

2022-03-22T11:51

иван сафронов

происшествия

космос - риа наука

россия

роскосмос

генеральная прокуратура рф

дело советника гендиректора "роскосмоса"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение дела по существу назначено на 4 апреля", - рассказал собеседник агентства. В понедельник началось предварительное слушание дела. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод - передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20220305/safronov-1776815813.html

https://ria.ru/20220305/safronov-1776815284.html

https://ria.ru/20211215/dopros-1763825311.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван сафронов, происшествия, космос - риа наука, россия, роскосмос, генеральная прокуратура рф, дело советника гендиректора "роскосмоса"