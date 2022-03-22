11:47 22.03.2022 (обновлено: 11:51 22.03.2022)
Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля
Суд начнет рассматривать дело экс-советника главы "Роскосмоса" Сафронова 4 апреля
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение дела по существу назначено на 4 апреля", - рассказал собеседник агентства. В понедельник началось предварительное слушание дела. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
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