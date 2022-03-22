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Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
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Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля
Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля
Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:47
2022-03-22T11:51
иван сафронов
происшествия
космос - риа наука
россия
роскосмос
генеральная прокуратура рф
дело советника гендиректора "роскосмоса"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение дела по существу назначено на 4 апреля", - рассказал собеседник агентства. В понедельник началось предварительное слушание дела. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод - передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
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иван сафронов, происшествия, космос - риа наука, россия, роскосмос, генеральная прокуратура рф, дело советника гендиректора "роскосмоса"
11:47 22.03.2022 (обновлено: 11:51 22.03.2022)
 
Суд начнет рассматривать дело Сафронова по существу 4 апреля

Суд начнет рассматривать дело экс-советника главы "Роскосмоса" Сафронова 4 апреля

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение дела по существу назначено на 4 апреля", - рассказал собеседник агентства. В понедельник началось предварительное слушание дела. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах.
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:47
Генпрокуратура подтвердила сбор журналистом Сафроновым секретной информации
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод - передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:45
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 13:07
Адвокат Сафронова сообщил о допросе Рогозина летом
 
Иван СафроновПроисшествияКосмос - РИА НаукаРоссияРоскосмосГенеральная прокуратура РФДело советника гендиректора "Роскосмоса"
 
 
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