https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779453435.html

Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей

Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей - РИА Новости, 22.03.2022

Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей

Ростуризм запускает три новые грантовые программы, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и не менее 800 проектов в этой сфере,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:55

2022-03-22T17:55

2022-03-22T17:55

туризм

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

гранты

зарина догузова

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ростуризм запускает три новые грантовые программы, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и не менее 800 проектов в этой сфере, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Сегодня стартует сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. В течение двух недель до 5 апреля субъекты Российской Федерации смогут направить в Ростуризм свои заявки", — сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.Планируется, что на эти средства будет реализовано не менее 800 проектов. "Это поддержит малый и средний бизнес в туризме и позволит уже в этом летнем и осеннем сезоне создать дополнительные возможности для комфортного и интересного отдыха наших граждан", — уточнила Догузова.Она пояснила, что по итогам будут определены субъекты РФ, которые получат федеральное софинансирование, а затем там пройдут конкурсы среди малого и среднего бизнеса. Сумма гранта составит от трех до десяти миллионов рублей, в зависимости от типа проекта. На всю программу в этом году в федеральном бюджете заложено более 3,5 миллиарда рублей.По ее словам, помимо этого, на средства грантов можно будет создавать новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, места отдыха, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации.

https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, гранты, зарина догузова