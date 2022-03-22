https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779453435.html
Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей
Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей - РИА Новости, 22.03.2022
Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей
Ростуризм запускает три новые грантовые программы, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и не менее 800 проектов в этой сфере,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:55
2022-03-22T17:55
2022-03-22T17:55
туризм
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
гранты
зарина догузова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ростуризм запускает три новые грантовые программы, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и не менее 800 проектов в этой сфере, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Сегодня стартует сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. В течение двух недель до 5 апреля субъекты Российской Федерации смогут направить в Ростуризм свои заявки", — сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.Планируется, что на эти средства будет реализовано не менее 800 проектов. "Это поддержит малый и средний бизнес в туризме и позволит уже в этом летнем и осеннем сезоне создать дополнительные возможности для комфортного и интересного отдыха наших граждан", — уточнила Догузова.Она пояснила, что по итогам будут определены субъекты РФ, которые получат федеральное софинансирование, а затем там пройдут конкурсы среди малого и среднего бизнеса. Сумма гранта составит от трех до десяти миллионов рублей, в зависимости от типа проекта. На всю программу в этом году в федеральном бюджете заложено более 3,5 миллиарда рублей.По ее словам, помимо этого, на средства грантов можно будет создавать новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, места отдыха, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации.
https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html
https://ria.ru/20220318/otdykh-1778499437.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, гранты, зарина догузова
Ростуризм начал сбор заявок на гранты для регионов и предпринимателей
Ростуризм объявил о грантах от трех до 10 миллионов рублей для проектов инфраструктуры
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ростуризм запускает три новые грантовые программы, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и не менее 800 проектов в этой сфере, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Сегодня стартует сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. В течение двух недель до 5 апреля субъекты Российской Федерации смогут направить в Ростуризм свои заявки", — сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.
Планируется, что на эти средства будет реализовано не менее 800 проектов. "Это поддержит малый и средний бизнес в туризме и позволит уже в этом летнем и осеннем сезоне создать дополнительные возможности для комфортного и интересного отдыха наших граждан", — уточнила Догузова.
Она пояснила, что по итогам будут определены субъекты РФ, которые получат федеральное софинансирование, а затем там пройдут конкурсы среди малого и среднего бизнеса.
Сумма гранта составит от трех до десяти миллионов рублей, в зависимости от типа проекта. На всю программу в этом году в федеральном бюджете заложено более 3,5 миллиарда рублей.
"На федеральные субсидии регионы вместе с предпринимателями смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, как культурно-познавательные, так и экологические – для активного и безопасного отдыха на природе", — уточнила глава Ростуризма.
По ее словам, помимо этого, на средства грантов можно будет создавать новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, места отдыха, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации.