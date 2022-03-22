https://ria.ru/20220322/roskomnadzor-1779502637.html

Роскомнадзор вынес "Новой газете" официальное предупреждение

Роскомнадзор вынес "Новой газете" официальное предупреждение - РИА Новости, 22.03.2022

Роскомнадзор вынес "Новой газете" официальное предупреждение

Роскомнадзор во вторник вынес редакции "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:54

2022-03-22T17:54

2022-03-22T18:59

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роскомнадзор во вторник вынес редакции "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ, сообщает ведомство."22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. На сайте электронного периодического издания "Новая газета" размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением статье 4 Закона РФ "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщают, что маркировка призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Также Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать указанный материал в соответствии с законодательством РФ и проинформировать об этом ведомство.РКН обращает внимание, что согласно статье 16 Закона РФ "О средствах массовой информации", неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений Роскомнадзора в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации являются основанием для прекращения судом деятельности такого СМИ.В свою очередь руководитель пресс-службы "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание пока не получало предупреждение от Роскомнадзора и не знает, о каких нарушениях идет речь. "Нет, вы уже получили наше предупреждение, а мы еще нет. Представляете, как бывает", - сказала Прусенкова в ответ на вопрос, получило ли издание предупреждение от РКН.Также она сообщила, что издание не знает, о каких материалах идет речь. "Наверное, раз они сказали, что прислали, подождем пока пришлют", - ответила Прусенкова на вопрос, будет ли издание обращаться с запросом в Роскомнадзор.

https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html

https://ria.ru/20220211/reestr-1772381894.html

россия

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Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия