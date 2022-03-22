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Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению - РИА Новости, 22.03.2022
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Республика Мордовия
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Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению
Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению - РИА Новости, 22.03.2022
Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению
Подготовка к расширению завода "Оптиковолоконные системы" - единственного в России серийного производства телекоммуникационного оптического волокна - ведется в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:24
2022-03-22T16:24
республика мордовия
республика мордовия
россия
дмитрий чернышенко
артем здунов
экономика
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Подготовка к расширению завода "Оптиковолоконные системы" - единственного в России серийного производства телекоммуникационного оптического волокна - ведется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Вопросы финансирования работ и импортозамещения вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с главой республики Артемом Здуновым на встрече в Москве. Переход АО "Оптиковолоконные системы" на технологию полного цикла – отказ от использования зарубежного сырья в пользу отечественного - обсуждался во время визита вице-премьера в Мордовию в октябре 2021 года."Оптоволокно является одним из ключевых материалов в IT-сфере. Сейчас завод обеспечивает потребности страны на 50%. Необходимо наращивать импортозамещение на предприятии. Я поддерживаю планы Мордовии по строительству второй очереди завода. Это позволит на 90% закрыть потребность российского рынка в оптоволокне. Мы сможем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны. По поручению правительства профильные министерства совместно с регионом проработают вопрос строительства завода", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.По словам Здунова, в этом году в планах разработка проектно-сметной документации, в следующем – старт строительства производства. Глава региона отметил, что рассматривается возможность применения инструментов госкорпорации ВЭБ.РФ.
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республика мордовия, россия, дмитрий чернышенко, артем здунов, экономика, технологии
16:24 22.03.2022
 
Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению

Подготовка к расширению завода "Оптиковолоконные системы" ведется в Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Подготовка к расширению завода "Оптиковолоконные системы" - единственного в России серийного производства телекоммуникационного оптического волокна - ведется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Вопросы финансирования работ и импортозамещения вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с главой республики Артемом Здуновым на встрече в Москве. Переход АО "Оптиковолоконные системы" на технологию полного цикла – отказ от использования зарубежного сырья в пользу отечественного - обсуждался во время визита вице-премьера в Мордовию в октябре 2021 года.
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"Оптоволокно является одним из ключевых материалов в IT-сфере. Сейчас завод обеспечивает потребности страны на 50%. Необходимо наращивать импортозамещение на предприятии. Я поддерживаю планы Мордовии по строительству второй очереди завода. Это позволит на 90% закрыть потребность российского рынка в оптоволокне. Мы сможем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны. По поручению правительства профильные министерства совместно с регионом проработают вопрос строительства завода", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
По словам Здунова, в этом году в планах разработка проектно-сметной документации, в следующем – старт строительства производства. Глава региона отметил, что рассматривается возможность применения инструментов госкорпорации ВЭБ.РФ.
Саранск - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Стройотрасль Мордовии будет ориентироваться на российских поставщиков
 
Республика МордовияРеспублика МордовияРоссияДмитрий ЧернышенкоАртем ЗдуновЭкономикаТехнологии
 
 
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