https://ria.ru/20220322/rasshirenie-1779476195.html

Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению

Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению - РИА Новости, 22.03.2022

Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению

Подготовка к расширению завода "Оптиковолоконные системы" - единственного в России серийного производства телекоммуникационного оптического волокна - ведется в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:24

2022-03-22T16:24

2022-03-22T16:24

республика мордовия

республика мордовия

россия

дмитрий чернышенко

артем здунов

экономика

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Подготовка к расширению завода "Оптиковолоконные системы" - единственного в России серийного производства телекоммуникационного оптического волокна - ведется в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Вопросы финансирования работ и импортозамещения вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с главой республики Артемом Здуновым на встрече в Москве. Переход АО "Оптиковолоконные системы" на технологию полного цикла – отказ от использования зарубежного сырья в пользу отечественного - обсуждался во время визита вице-премьера в Мордовию в октябре 2021 года."Оптоволокно является одним из ключевых материалов в IT-сфере. Сейчас завод обеспечивает потребности страны на 50%. Необходимо наращивать импортозамещение на предприятии. Я поддерживаю планы Мордовии по строительству второй очереди завода. Это позволит на 90% закрыть потребность российского рынка в оптоволокне. Мы сможем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны. По поручению правительства профильные министерства совместно с регионом проработают вопрос строительства завода", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.По словам Здунова, в этом году в планах разработка проектно-сметной документации, в следующем – старт строительства производства. Глава региона отметил, что рассматривается возможность применения инструментов госкорпорации ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20220314/onkopoliklinika-1778109675.html

https://ria.ru/20220310/stroitelstvo-1777488804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика мордовия, россия, дмитрий чернышенко, артем здунов, экономика, технологии