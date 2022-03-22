https://ria.ru/20220322/pomosch-1779482348.html

Собянин выделил семь миллиардов рублей на адресную социальную помощь

Собянин выделил семь миллиардов рублей на адресную социальную помощь - РИА Новости, 22.03.2022

Собянин выделил семь миллиардов рублей на адресную социальную помощь

Московские власти потратят дополнительные семь миллиардов рублей на адресную помощь горожанам, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:42

2022-03-22T16:42

2022-03-22T17:22

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Московские власти потратят дополнительные семь миллиардов рублей на адресную помощь горожанам, сообщила пресс-служба мэрии."Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в пресс-релизе.Анонсированы как прямые денежные выплаты, так и выдача электронных сертификатов для москвичей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за ЧП, утраты кормильца, потери работы или снижения дохода у семей с детьми, денежные поступления которых не достигали размера прожиточного минимума.Отмечается, что решение о выделении дополнительных средств входит в пакет мер по поддержке населения в условиях санкций.Ранее сообщалось, что правительство просубсидирует кредиты для малого и среднего бизнеса на семь миллиардов рублей. Предпринимателям также пообещали не повышать ставки на землю и городское имущество. Объемы госзаказа в столице планируют сохранить в полном объеме.

https://ria.ru/20220322/farmatsevtika-1779454450.html

москва

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, сергей собянин