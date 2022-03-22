https://ria.ru/20220322/podrazdeleniya-1779518326.html
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке - РИА Новости, 22.03.2022
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:30
2022-03-22T19:30
2022-03-22T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на четыре километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка", - заявил Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ о населенных пунктах, взятых под контроль российскими военными
Брифинг Минобороны РФ 22-03 вечер
2022-03-22T19:30
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков
19:30 22.03.2022 (обновлено: 22:01 22.03.2022)
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
Минобороны: подразделения ВС России продвинулись на четыре км и подошли к Новомихайловке