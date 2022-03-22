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Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке - РИА Новости, 22.03.2022
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной РИА Новости, 22.03.2022
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обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на четыре километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка", - заявил Конашенков.
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Минобороны РФ о населенных пунктах, взятых под контроль российскими военными
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков
19:30 22.03.2022 (обновлено: 22:01 22.03.2022)
 
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке

Минобороны: подразделения ВС России продвинулись на четыре км и подошли к Новомихайловке

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на четыре километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка", - заявил Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь Конашенков
 
 
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