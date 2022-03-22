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Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке

Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке - РИА Новости, 22.03.2022

Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке

Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной РИА Новости, 22.03.2022

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации за день продвинулись на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на четыре километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка", - заявил Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков