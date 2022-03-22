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В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей
В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей - РИА Новости, 22.03.2022
В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей
В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:25
2022-03-22T13:25
2022-03-22T13:25
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, все услуги центров занятости будут доступны не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения. Кроме того, будет расширен охват программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в программе нужно подать заявку на портале "Работа России" и пройти профориентацию. Направлений более 300. Обучение занимает от 1,5 до 4 месяцев. Сейчас на рынке труда не хватает швей, поваров, водителей, инженеров.Артамонов отметил, что в регионе будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Благодаря этому в процессе поиска работы ее участники смогут получать дополнительный доход в размере МРОТ (13,8 тысячи рублей) вдобавок к пособию по безработице. Общественные работы отличаются от временных тем, что ими могут воспользоваться лишь безработные граждане.
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, все услуги центров занятости будут доступны не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения. Кроме того, будет расширен охват программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в программе нужно подать заявку на портале "Работа России" и пройти профориентацию. Направлений более 300. Обучение занимает от 1,5 до 4 месяцев. Сейчас на рынке труда не хватает швей, поваров, водителей, инженеров.
Артамонов отметил, что в регионе будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Благодаря этому в процессе поиска работы ее участники смогут получать дополнительный доход в размере МРОТ (13,8 тысячи рублей) вдобавок к пособию по безработице. Общественные работы отличаются от временных тем, что ими могут воспользоваться лишь безработные граждане.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум усилий для обеспечения всех жителей Липецкой области
работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.