Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779432995.html
В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей
В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей - РИА Новости, 22.03.2022
В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей
В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:25
2022-03-22T13:25
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151836/75/1518367533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140bfe8a50953db15a7bb9b3a6108040.jpg
ЛИПЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, все услуги центров занятости будут доступны не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения. Кроме того, будет расширен охват программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в программе нужно подать заявку на портале "Работа России" и пройти профориентацию. Направлений более 300. Обучение занимает от 1,5 до 4 месяцев. Сейчас на рынке труда не хватает швей, поваров, водителей, инженеров.Артамонов отметил, что в регионе будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Благодаря этому в процессе поиска работы ее участники смогут получать дополнительный доход в размере МРОТ (13,8 тысячи рублей) вдобавок к пособию по безработице. Общественные работы отличаются от временных тем, что ими могут воспользоваться лишь безработные граждане.
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151836/75/1518367533_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4787dd5e59fee5e18592be2951472c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, общество, игорь артамонов
13:25 22.03.2022
 

В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, все услуги центров занятости будут доступны не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения. Кроме того, будет расширен охват программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в программе нужно подать заявку на портале "Работа России" и пройти профориентацию. Направлений более 300. Обучение занимает от 1,5 до 4 месяцев. Сейчас на рынке труда не хватает швей, поваров, водителей, инженеров.
Артамонов отметил, что в регионе будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Благодаря этому в процессе поиска работы ее участники смогут получать дополнительный доход в размере МРОТ (13,8 тысячи рублей) вдобавок к пособию по безработице. Общественные работы отличаются от временных тем, что ими могут воспользоваться лишь безработные граждане.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум усилий для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:39Липецкая область
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала