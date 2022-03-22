https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779432995.html

В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей

В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей - РИА Новости, 22.03.2022

В Липецкой области на поддержку рынка труда направят около 200 млн рублей

В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:25

2022-03-22T13:25

2022-03-22T13:25

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Липецкой области на поддержку рынка труда будет направлено около 200 миллионов рублей, большая часть средств пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, все услуги центров занятости будут доступны не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения. Кроме того, будет расширен охват программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в программе нужно подать заявку на портале "Работа России" и пройти профориентацию. Направлений более 300. Обучение занимает от 1,5 до 4 месяцев. Сейчас на рынке труда не хватает швей, поваров, водителей, инженеров.Артамонов отметил, что в регионе будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Благодаря этому в процессе поиска работы ее участники смогут получать дополнительный доход в размере МРОТ (13,8 тысячи рублей) вдобавок к пособию по безработице. Общественные работы отличаются от временных тем, что ими могут воспользоваться лишь безработные граждане.

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов