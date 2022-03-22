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Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью - РИА Новости, 22.03.2022
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Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью
Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью - РИА Новости, 22.03.2022
Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью
Торгово-экономические отношения Крыма с регионами Украины восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации, считает заместитель полпреда президента РФ РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:11
2022-03-22T07:08
россия
украина
донбасс
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Торгово-экономические отношения Крыма с регионами Украины восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.По его словам, на сегодняшний день Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются и помогают освобожденным от украинских националистов территориям.Он отметил, что после окончания спецоперации у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, донбасс, в мире
06:11 22.03.2022 (обновлено: 07:08 22.03.2022)
 
Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью

Заместитель полпреда в ЮФО Степанов: отношения Крыма с Херсонской областью восстановятся

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Торгово-экономические отношения Крыма с регионами Украины восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
По его словам, на сегодняшний день Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются и помогают освобожденным от украинских националистов территориям.
"Полноценное восстановление торгово-экономических отношений Крыма с Херсонской областью и другими регионами Украины станет возможным после окончательного завершения специальной военной операции", - сказал Степанов РИА Новости.
Он отметил, что после окончания спецоперации у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО
 
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