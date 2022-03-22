https://ria.ru/20220322/otnosheniya-1779372207.html

Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью

Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью - РИА Новости, 22.03.2022

Полпредство ЮФО оценило перспективы отношений Крыма с Херсонской областью

Торгово-экономические отношения Крыма с регионами Украины восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации, считает заместитель полпреда президента РФ РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:11

2022-03-22T06:11

2022-03-22T07:08

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Торгово-экономические отношения Крыма с регионами Украины восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.По его словам, на сегодняшний день Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются и помогают освобожденным от украинских националистов территориям.Он отметил, что после окончания спецоперации у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220322/priznanie-1779368468.html

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россия, украина, донбасс, в мире