https://ria.ru/20220322/organizatsii-1779363080.html
Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России
Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России - РИА Новости, 22.03.2022
Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T00:40
2022-03-22T00:40
2022-03-22T04:10
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.Ранее Псаки заявила, что власти США не просили компании уходить с российского рынка, по ее утверждению, это было самостоятельное решение бизнеса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала спецоперации многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, сша, в мире
00:40 22.03.2022 (обновлено: 04:10 22.03.2022)
Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России
Представитель МИД Захарова раскритиковала заявление Псаки об уходе компаний из России
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла
высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили компании уходить с российского рынка, по ее утверждению, это было самостоятельное решение бизнеса.
Как и "Северный поток - 2" — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала спецоперации многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.