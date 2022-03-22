https://ria.ru/20220322/organizatsii-1779363080.html

Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России

Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России - РИА Новости, 22.03.2022

Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T00:40

2022-03-22T00:40

2022-03-22T04:10

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.Ранее Псаки заявила, что власти США не просили компании уходить с российского рынка, по ее утверждению, это было самостоятельное решение бизнеса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала спецоперации многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/kitay-1779035919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире