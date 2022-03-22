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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова - РИА Новости, 22.03.2022
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Культура
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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова - РИА Новости, 22.03.2022
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:59
2022-03-22T17:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам кинематографиста опубликовано на сайте Администрации города. "Ушел из жизни выдающийся режиссер, легендарный мастер отечественного кино. Его творческая биография неотъемлема от нашего города. На киностудии "Ленфильм" Виталий Вячеславович создал свои лучшие кинопроизведения, среди которых "Начальник Чукотки", "Отпуск в сентябре", "Царская охота", "Женитьба", "Старший сын". Сегодня эти картины составляют золотой фонд нашей национальной культуры", — рассказал Беглов.Губернатор также напомнил, что Мельников на протяжении многих лет возглавлял Санкт-Петербургский Союз кинематографистов.Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.
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новости культуры, ленфильм, санкт-петербург
17:59 22.03.2022
 
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова

Губернатор Петербурга Беглов назвал Мельникова легендарным мастером отечественного кино

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссёр Виталий Мельников. Архивное фото
Режиссёр Виталий Мельников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам кинематографиста опубликовано на сайте Администрации города.
"Ушел из жизни выдающийся режиссер, легендарный мастер отечественного кино. Его творческая биография неотъемлема от нашего города. На киностудии "Ленфильм" Виталий Вячеславович создал свои лучшие кинопроизведения, среди которых "Начальник Чукотки", "Отпуск в сентябре", "Царская охота", "Женитьба", "Старший сын". Сегодня эти картины составляют золотой фонд нашей национальной культуры", — рассказал Беглов.
Губернатор также напомнил, что Мельников на протяжении многих лет возглавлял Санкт-Петербургский Союз кинематографистов.
"Большой мастер, чуткий и отзывчивый человек, он пользовался глубоким уважением и признанием коллег, учеников, зрителей. Светлая память о Виталии Вячеславовиче Мельникове навсегда сохранится в наших сердцах", — говорит губернатор.
Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.
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