https://ria.ru/20220322/melnikov-1779499141.html

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова - РИА Новости, 22.03.2022

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:59

2022-03-22T17:59

2022-03-22T17:59

культура

новости культуры

ленфильм

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151972/92/1519729211_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_b06b3ea80bede1a5cc0a4bb24e9b28ce.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам кинематографиста опубликовано на сайте Администрации города. "Ушел из жизни выдающийся режиссер, легендарный мастер отечественного кино. Его творческая биография неотъемлема от нашего города. На киностудии "Ленфильм" Виталий Вячеславович создал свои лучшие кинопроизведения, среди которых "Начальник Чукотки", "Отпуск в сентябре", "Царская охота", "Женитьба", "Старший сын". Сегодня эти картины составляют золотой фонд нашей национальной культуры", — рассказал Беглов.Губернатор также напомнил, что Мельников на протяжении многих лет возглавлял Санкт-Петербургский Союз кинематографистов.Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.

https://ria.ru/20220322/nazarova-1779420443.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ленфильм, санкт-петербург