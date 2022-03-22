https://ria.ru/20220322/melnikov-1779499141.html
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова - РИА Новости, 22.03.2022
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:59
2022-03-22T17:59
2022-03-22T17:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Мельникова. Обращение к родным, близким, друзьям и коллегам кинематографиста опубликовано на сайте Администрации города. "Ушел из жизни выдающийся режиссер, легендарный мастер отечественного кино. Его творческая биография неотъемлема от нашего города. На киностудии "Ленфильм" Виталий Вячеславович создал свои лучшие кинопроизведения, среди которых "Начальник Чукотки", "Отпуск в сентябре", "Царская охота", "Женитьба", "Старший сын". Сегодня эти картины составляют золотой фонд нашей национальной культуры", — рассказал Беглов.Губернатор также напомнил, что Мельников на протяжении многих лет возглавлял Санкт-Петербургский Союз кинематографистов.Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.
https://ria.ru/20220322/nazarova-1779420443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ленфильм, санкт-петербург
Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Мельникова
Губернатор Петербурга Беглов назвал Мельникова легендарным мастером отечественного кино